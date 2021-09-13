В матче 3-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
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Источник — MEGOGO
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