Жозе МОУРИНЬО: «Ужасно боялся проиграть свой 1000-й матч»

Вчера Жозе Моуриньо проводил свой 1000-й матч в тренерской карьере. Его «Рома» в третьем туре Серии А на последних минутах вырвала победу над «Сассуоло» - 2:1.

Португальский тренер поделился впечатлениями от матча:

«Я всем соврал! Я уже несколько дней говорил команде, что эта 1000-я игра не важна для меня, но я ужасно боялся проиграть! К счастью, мы победили, и сегодня я бегал как ребенок, как будто мне 12 лет, а не 58».