Жозе МОУРИНЬО: «Ужасно боялся проиграть свой 1000-й матч»

Наставник «Ромы» - о победе над «Сассуоло»

  • 13.09.2021 11:06
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Жозе МОУРИНЬО: «Ужасно боялся проиграть свой 1000-й матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вчера Жозе Моуриньо проводил свой 1000-й матч в тренерской карьере. Его «Рома» в третьем туре Серии А на последних минутах вырвала победу над «Сассуоло» - 2:1.

Португальский тренер поделился впечатлениями от матча:

«Я всем соврал! Я уже несколько дней говорил команде, что эта 1000-я игра не важна для меня, но я ужасно боялся проиграть! К счастью, мы победили, и сегодня я бегал как ребенок, как будто мне 12 лет, а не 58».

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Источник — Football-Italia

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