3-й тур
Рома
2 : 1
Сассуоло
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тысячный матч Моуриньо. Рома вырвала победу у Сассуоло в конце игры

Форвард Стефан Эль-Шаарави забил победный гол в компенсированное время

  • 12.09.2021 23:48
  • 132 просмотра
  • 1 комментарий
Тысячный матч Моуриньо. Рома вырвала победу у Сассуоло в конце игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле переиграла «Сассуоло» (2:1).

Форвард Стефан Эль-Шаарави забил победный гол в компенсированное время. Главный тренер римлян Жозе Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере. Команда португальца начала сезон с трех подряд побед в Серии А с разницей мячей 9–2.

Серия А. 3-й тур

«Рома»  «Сассуоло»  2:1

Голы: Кристанте, 37, Эль-Шаарави, 90+1 –Джуричич, 57.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Рейнолдс, 89), Манчини, Роджер Ибаньес, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Кристанте, Верету (Шомуродов, 74), Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло (Перес, 74).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян, Рожериу, Феррари, Джуричич (Каан Айхан, 83), Лопес, Фраттези (Траоре, 83), Берарди (Дефрель, 77), Бога (Кирьякопулос, 89), Распадори (Скамакка, 46).

Предупреждения: Кирикеш, 36. Роджер Ибаньес, 43. Кристанте, 66.

Судья: Соцца (Италия).

12 сентября. Рим. Стадио Олимпико.

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 13.09.2021 00:26
    0
    Красава і він і Рома!
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