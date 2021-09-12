Тысячный матч Моуриньо. Рома вырвала победу у Сассуоло в конце игры

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле переиграла «Сассуоло» (2:1).
Форвард Стефан Эль-Шаарави забил победный гол в компенсированное время. Главный тренер римлян Жозе Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере. Команда португальца начала сезон с трех подряд побед в Серии А с разницей мячей 9–2.
Серия А. 3-й тур
«Рома» – «Сассуоло» – 2:1
Голы: Кристанте, 37, Эль-Шаарави, 90+1 –Джуричич, 57.
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Рейнолдс, 89), Манчини, Роджер Ибаньес, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Кристанте, Верету (Шомуродов, 74), Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло (Перес, 74).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян, Рожериу, Феррари, Джуричич (Каан Айхан, 83), Лопес, Фраттези (Траоре, 83), Берарди (Дефрель, 77), Бога (Кирьякопулос, 89), Распадори (Скамакка, 46).
Предупреждения: Кирикеш, 36. Роджер Ибаньес, 43. Кристанте, 66.
Судья: Соцца (Италия).
12 сентября. Рим. Стадио Олимпико.
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.