Рома – ЦСКА София. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок соперников «Зари» по группе C

  • 15.09.2021 15:39
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Рома – ЦСКА София. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 сентября, в Риме на «Стадио Олимпико» состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги конференций, в котором местная «Рома» примет болгарский ЦСКА из Софии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Рома»

 

Итальянскую команду с нынешнего сезона возглавляет титулованный португальский специалист Жозе Моуриньо, который сменил на посту главного тренера своего соотечественника Паулу Фонсеку. К слову, под руководством экс-наставника донецкого «Шахтера» «волкам» два года подряд не удалось выйти в Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне они и вовсе стали лишь седьмыми.

В Лиге конференций «Рома» стартовала с плей-офф раунда квалификации, в котором уверенно разобралась с турецким «Трабзонспором» (2:1, 3:0). В Серии А у подопечных Моуриньо три победы в первых трех турах с разницей мячей 9-2, что позволяет им располагаться на первой строчке турнирной таблице. Так что начало сезона для «Ромы», которая является едва ли не самой сильной и именитой командой третьего по рангу еврокубка, складывается просто идеально.

ЦСКА София

 

Софийский ЦСКА является самым успешным футбольным клубом Болгарии. В его послужном списке 31 чемпионский титул, 20 Кубков Болгарии и 4 национальных Суперкубка. Кроме того, ЦСКА является двукратным полуфиналистом Кубка европейских чемпионов, а также полуфиналистом Кубка обладателей кубков УЕФА.

Но абсолютное большинство этих успехов датировано прошлым веком, в настоящее время этот клуб выступает более скромно. В прошлом сезоне софийская команда стала бронзовым призером чемпионата Болгарии, отстав от чемпиона, «Лудогорца», на 14 баллов. В Лиге конференций ЦСКА сумел пройти три квалификационных раунда, прежде чем попасть в групповой этап.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Рома» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.19 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Рома»: Патрисиу – Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья, Верету, Кристанте, Дзаньоло, Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам.

ЦСКА София: Буззато – Турицов, Маттей, Антов, Мазику, Юга, Бай, Кэри, Чатакович, Варела, Вилдсхут.

16 сентября, четверг

«Рома» – ЦСКА София
Рим. «Стадио Олимпико». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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