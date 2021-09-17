Жозе МОУРИНЬО: «Меня совершенно не устраивает наша игра»

Наставник «Ромы» – о разгромной победе над ЦСКА из Софии

  • 17.09.2021 07:55
  • 1470 просмотров
  • 1 комментарий
Жозе МОУРИНЬО: «Меня совершенно не устраивает наша игра»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над болгарским ЦСКА из Софии (5:1) в матче первого тура Лиги конференций.

«Меня совершенно не устраивает наша игра. Мы не играли качественно. Всего два дня назад мы проводили тренировку по этому поводу, но крайние защитники сегодня особо не давили, не хватало интенсивности, мы проиграли много единоборств.

Я не могу сказать, что мы играли совсем плохо, но хорошим это выступление не назвать. Хорошо, конечно, что этого нам хватило для счета 5:1. Наш состав сильнее, чем у соперника, но он сыграл не на максимуме возможностей», - сказал Моуриньо.

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Disiny7
    Disiny7, 17.09.2021 09:16
    +1
    А у зебры все хорошо, просто не фарт
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