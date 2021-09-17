Жозе МОУРИНЬО: «Меня совершенно не устраивает наша игра»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над болгарским ЦСКА из Софии (5:1) в матче первого тура Лиги конференций.

«Меня совершенно не устраивает наша игра. Мы не играли качественно. Всего два дня назад мы проводили тренировку по этому поводу, но крайние защитники сегодня особо не давили, не хватало интенсивности, мы проиграли много единоборств.

Я не могу сказать, что мы играли совсем плохо, но хорошим это выступление не назвать. Хорошо, конечно, что этого нам хватило для счета 5:1. Наш состав сильнее, чем у соперника, но он сыграл не на максимуме возможностей», - сказал Моуриньо.