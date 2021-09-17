Рома – ЦСКА София – 5:1. Моуриньо на высоте. Видео голов и обзор

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
1-й тур, 16 сентября
Рома (Италия) – ЦСКА София (Болгария) – 5:1
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
|80'
|Игрок команды ЦСКА София получает красную карточку.
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Грэм Кэри (ЦСКА София).
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Источник — Sport.ua
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