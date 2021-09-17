Лестер
2 : 2
Наполи
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Дубль Осимхена спас Наполи от поражения от Лестера

Центральный матч игрового дня оправдал ожидания

  • 17.09.2021 00:09
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Лига Европы. Дубль Осимхена спас Наполи от поражения от Лестера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральным матчем первого тура Лиги Европы был поединок в группе С – «Лестер» принимал «Наполи». Ожидания поединок сполна оправдал. «Лестер» вел со счетом 2:0, однако команда Лучано Спаллетти сумела отыграться благодаря дублю Виктора Осимхена.

«Лестер» - «Наполи» - 2:2
Голы: 1:0 – 9 Перес, 2:0 – 64 Барнс, 2:1 – 69 Осимхен, 2:2 – 87 Осимхен.

«Лестер» – Шмейхель, Кастань, Эванс (Сеюнджю, 46), Вестергор, Бертран, Ндиди, Сумаре (Мэддисон, 78), Барнс, Перес (Тилеманс, 46), Ихеаначо (Варди, 87), Дака (Лукман, 71).

«Наполи» – Оспина, Малькюи (Жезус, 84), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Элмас, 64), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Петанья, 84), Инсинье (Унас, 74), Лосано (Политано, 64), Осимхен.

Предупреждения: Ндиди (21), Сумаре (32), Ди Лоренцо (33), Вестергор (53), Сеюнджю (76), Ррахмани (90).

Удаление: Ндиди (90).

Другой матч первого тура в группе С был сыгран еще в среду. «Легия» на выезде минимально обыграла московский «Спартак» - 1:0.

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Источник — Sport.ua

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