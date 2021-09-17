Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Было бы нечестно, если бы мы проиграли»

Наставник «Наполи» – о ничьей с «Лестером»

  • 17.09.2021 07:36
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Было бы нечестно, если бы мы проиграли»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с английским «Лестером» (2:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Команда хорошо начала игру, но потеряла мяч слишком много раз при развитии атаки. Эти потери нам дорого обошлись. Мы отреагировали на второй пропущенный мяч давлением. Ситуация была рискованная, нам нельзя было опускать голову. Было бы нечестно, если бы мы проиграли.

Осимхену предстоит научиться еще нескольким вещам, после чего он станет суперснайпером. Он может быть на одном уровне с лучшими форвардами мира», - сказал Спаллетти.

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Источник — Football-Italia

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