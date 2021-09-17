Лестер
2 : 2
Наполи
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер – Наполи – 2:2. Боевая ничья, дубль Осимхена. Обзор матча

Дубль Осимхена спас «Наполи» от поражения

  • 17.09.2021 00:49
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Лестер – Наполи – 2:2. Боевая ничья, дубль Осимхена. Обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 сентября «Лестер» в центральном матче игрового дня в Лиге Европы дома сыграл вничью с «Наполи» - 2:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
90' Онинье-Уилфред Ндиди (Лестер) получает красную карточку.
87' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
69' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
64' ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
9' ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Лестер).
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Источник — Sport.ua

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