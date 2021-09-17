В четверг, 16 сентября «Лестер» в центральном матче игрового дня в Лиге Европы дома сыграл вничью с «Наполи» - 2:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|Онинье-Уилфред Ндиди (Лестер) получает красную карточку.
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Лестер).
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Источник — Sport.ua
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