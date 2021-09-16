Лестер
0 : 0
Наполи
16.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Лестер – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Битва фаворитов квартета C состоится уже в первом туре

  • 16.09.2021 01:34
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Лестер – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 августа, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч первого тура Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют английский «Лестер» и итальянский «Наполи». Стартовый свисток португальского рефери Тиагу Мартинша прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Лестер

Коллектив Брендана Роджерса в концовке прошлого сезона героически упирался тому, чтобы «Ливерпуль» обошел его по итогам последнего игрового дня, однако желание лондонского «Тоттенхэма» попасть хотя бы в Лигу конференций УЕФА было настолько велико, что «Лестеру» пришлось уступить заветную путевку в главный клубный турнир Старого Света, хотя она целиком и полностью находилась в их руках (2:4). Как итог, «лисы» вынуждены стартовать лишь в группе Лиги Европы, и при этом жребий подарил им квартет, где, с большой долей вероятности, придется конкурировать за выход в плей-офф вплоть до завершения последнего тура.

Дамокловым мечом над коллективом из графства Лестершир можно считать потраченные на летнюю трансферную кампанию средства. Поскольку Джеймс Мэддисон так и остался в клубе, то окупить вложения непосредственно за один период межсезонья было невозможно, а полученных за победу в Кубке Англии средств вряд ли хватит для покрытия 67 млн евро расходов на приобретение Патсона Даки, Бубакари Сумаре и Янника Вестергора. От Роджерса и его тренерского штаба теперь потребуют результат как на внутренней арене, так и на международной, однако уже два поражения на старте сезона, при условии завоевания Суперкубка Англии в игре против «Манчестер Сити», скорее выглядят неким компромиссом.

Наполи

Что же касается неаполитанского коллектива, то тут атмосферу внутри команды точно разогревает смена наставника в межсезонье. Опытный итальянский специалист Лучано Спаллетти любит медийную тишину во время своей работы, что совершенно не характерно для команды с юга Италии и ее эксцентричного президента Аурелио де Лаурентиса. Однако, на стартовом отрезке работы в коллективе новоиспеченный главный тренер «Наполи» получает полный карт-бланш в своих действиях. Под требования Спаллетти основательно почистили состав, пригласив взамен нескольких футболистов на правах свободных агентов, а также окончательно закрыв сделку с миланским «Интером» по трансферу Маттео Политано.

В тишине и гармонии Спаллетти уже готов давать первые промежуточные результаты своей работы. «Ослы» идут в числе лидирующей группы итальянской Серии А, при условии 100% добытых побед, последняя из которых пришлась на домашний матч против туринского «Ювентуса» на минувших выходных (2:1). Исходя из этого, можем утверждать, что «Наполи» с помощью матчей против сильных оппонентов подготовится к предстоящей игре ничуть не хуже, чем английские соперники.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмайхель – Бертран, Вестергор, Сеюнджю, Кастань – Ндиди, Тилеманс – Барнс, Мэддисон, Олбрайтон – Варди.

«Наполи»: Оспина – Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Жезус – Замбо Ангисса, Руис – Зьелински, Эльмас, Лосано – Осимхен.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева поля имеют чуть более высокие шансы на победу, однако судьбу матча может предрешить небольшое количество голов с обеих сторон. Нашей ставкой будет позиция – «Лестер» не проиграл и ТМ 3.5 с коэффициентом 1.98 по линии Parimatch.

16 сентября, четверг

«Лестер» – «Наполи»
Лестер. «Кинг Пауэр Стэдиум». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Тиагу Мартинш (Португалия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Александр Снитко, Sport.ua

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