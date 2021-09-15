Спартак М
0 : 1
Легия
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кастрати шокировал Москву. Спартак проиграл Легии, пропустив в конце матча

Украина уже сегодня может обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА

  • 15.09.2021 19:30
  • 5195 просмотров
  • 15 комментариев
Кастрати шокировал Москву. Спартак проиграл Легии, пропустив в конце матча
© ФК Спартак Москва

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на своем поле принимал польскую «Легию».

Польский клуб победил с минимальным счетом 1:0. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. У «Легии» отличился Лирим Кастрати на 90+1 минуте.

У польского клуба 59 минут на поле провел украинец Игорь Харатин. Другой матч этой группы между «Наполи» и «Лестером» состоится в четверг, 16 сентября.

Украина уже сегодня может обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА и войти в топ-10. Для этого донецкому «Шахтеру нужно победить «Шериф» в Молдове.

Лига Европы 2021/22

Группа C, 1-й тур

«Спартак» (Россия)  «Легия» (Польша)  0:1

Гол: Кастрати, 90+1.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес (Бакаев, 82), Умяров, Зобнин (Хендрикс, 23), Айртон (Ломовицкий, 69), Промес, Понсе, Ларссон (Соболев, 82).

«Легия»: Боруц, Ветеска, Навроцки, Енджейчик, Юханссон, Слиш, Харатин (Кастрати, 59), Лукиньяс (Мучи, 83), Младенович, Эмрели, Жозуэ (Рафа Лопеш, 90+3).

Предупреждения: Жиго, 48. Ветеска, 50. Умяров, 53. Юханссон, 55. Енджейчик, 70. Жозуэ, 90. Ломовицкий, 90. Бакаев, 90+6.

Судьи: Дабанович. Джукич, Тодорович (все – Черногория). VAR: Йованович. Джурджевич (оба – Сербия).

15 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Лирим Кастрати (Легия).
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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Golhrenshtanga
    online
    Golhrenshtanga, 15.09.2021 20:33
    +2
    Женя Матийчук, 15.09.2021 20:19
    прочитал заголовок статьи подумал что спартаковцев после проигрыша назвали "кастратами"
    Так их и назвали,но об этом не напишут
    Ссылка
    Женя Матийчук
    Женя Матийчук, 15.09.2021 20:19
    +4
    прочитал заголовок статьи подумал что спартаковцев после проигрыша назвали "кастратами"
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 15.09.2021 20:00
    +5
    Где там Барабер с его стонами о силе РГПЛ?
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 15.09.2021 20:00
    +7
    Кастратти насилует Шпартак Это символично
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 19:52
    +6
    Кастрати - это муж Заремы Салиховой и тренер Спартака
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 15.09.2021 19:52
    +5
    Смешнее истории и не придумаешь)))
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 15.09.2021 19:51
    +8
    Хорошо когда российские клубы проигрывают.Очень хорошо
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 15.09.2021 19:49
    +4
    Балабольченко Ломпаченко, 15.09.2021 19:46
    рГпл сила
    Ссылка
    Балабольченко Ломпаченко
    online
    Балабольченко Ломпаченко, 15.09.2021 19:46
    +5
    рГпл сила
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 15.09.2021 19:46
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    ... зауральських свинособак 0пускають всі, кому не лінь!
    Ссылка
    Zhez53
    Zhez53, 15.09.2021 19:45
    +6
    Только игрок с такой фамилией и мог шокировать Москву..
    Ссылка
    Андрій Стадник
    Андрій Стадник, 15.09.2021 19:43
    +11
    От яка сумна новина!
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 15.09.2021 19:37
    +6
    Alex Romanov, 15.09.2021 19:36
    Я никогда не сомневался в Спартак. Этот клуб рождён, что бы позориться в еврокубках
    Так там все такие клубы позорные. Не только спердак
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 15.09.2021 19:36
    +16
    Я никогда не сомневался в Спартак. Этот клуб рождён, что бы позориться в еврокубках
    Ссылка
    Sportfil
    online
    Sportfil, 15.09.2021 19:35
    +9
    Очень неплохо, теперь довольно сомнительны шансы мясных и на 3 место (лигу конференций)
    Ссылка
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