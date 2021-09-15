Кастрати шокировал Москву. Спартак проиграл Легии, пропустив в конце матча

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на своем поле принимал польскую «Легию».

Польский клуб победил с минимальным счетом 1:0. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. У «Легии» отличился Лирим Кастрати на 90+1 минуте.

У польского клуба 59 минут на поле провел украинец Игорь Харатин. Другой матч этой группы между «Наполи» и «Лестером» состоится в четверг, 16 сентября.

Украина уже сегодня может обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА и войти в топ-10. Для этого донецкому «Шахтеру нужно победить «Шериф» в Молдове.

Лига Европы 2021/22

Группа C, 1-й тур

«Спартак» (Россия) – «Легия» (Польша) – 0:1

Гол: Кастрати, 90+1.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес (Бакаев, 82), Умяров, Зобнин (Хендрикс, 23), Айртон (Ломовицкий, 69), Промес, Понсе, Ларссон (Соболев, 82).

«Легия»: Боруц, Ветеска, Навроцки, Енджейчик, Юханссон, Слиш, Харатин (Кастрати, 59), Лукиньяс (Мучи, 83), Младенович, Эмрели, Жозуэ (Рафа Лопеш, 90+3).

Предупреждения: Жиго, 48. Ветеска, 50. Умяров, 53. Юханссон, 55. Енджейчик, 70. Жозуэ, 90. Ломовицкий, 90. Бакаев, 90+6.

Судьи: Дабанович. Джукич, Тодорович (все – Черногория). VAR: Йованович. Джурджевич (оба – Сербия).

15 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».