Таблица коэффициентов УЕФА. Украина почти догнала Россию: нужна одна победа

​После матчей 1-го тура Лиги чемпионов, сыгранных 14 сентября, претерпела небольшие изменения таблица коэффициентов УЕФА.

Украина продолжает борьбу за место в топ-10, которое позволит выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

Киевское «Динамо» провело феерическую концовку против португальской «Бенфики» (0:0), но гол Николая Шапаренко не был засчитан из-за офсайда Дениса Гармаша, и в активе киевлян – только ничья (+0.200 к рейтингу)

Украина осталась на 11-й позиции с показателем 30.401, но при этом приблизилась к России, у которой 30.682 – «Зенит» потерпел выездное поражение от лондонского «Челси» (0:1).

Теперь нужна одна победа, чтобы обойти принципиального конкурента. В среду, 15 сентября, «Шахтер» сыграет на выезде против «Шерифа» в ЛЧ, а в Лиге Европы московский «Спартак» будет принимать варшавскую «Легию».

Австрия пополнила свою копилку – «Ред Булл Зальцбург» на выезде удержал ничью против испанской «Севильи» (1:1).

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Полный рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)