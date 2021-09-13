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15.09.2021 17:30   ТВ-трансляция: 

Спартак - Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Встреча двух аутсайдеров группы

  • 13.09.2021 19:51
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Спартак - Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© twitter.com/LegiaWarszawa

В среду, 15 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве вместимостью 45 360 зрителей состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между местным «Спартаком» и польской «Легией». Начало поединка запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Также в одной группе с этими командами находятся английский «Лестер» и итальянский «Наполи». Безусловно, «Спартак» и «Легия» являются явными аутсайдерами группы и по всем раскладам должны между собой бороться за третье место.

«Спартак»

 

Московская команда летом сменила тренера. На смену Доменико Тедеско пришел Руй Витория. С новым наставником дела у красно-белых пока обстоят не лучшим образом. «Спартак» стартовал в еврокубках матчами квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» и дважды уступил португальцам. В итоге команда из столицы России опустилась в групповой турнир Лиги Европы, но и тут ей будет крайне нелегко.

На выходных подопечные Витории провели очередной матче чемпионата России, переиграв подмосковные «Химки». Эта победа немного улучшила положение команды. Красно-белые имеют в своем активе десять очков и идут лишь восьмыми. В последнее время уже стали появляться новости о возможной отставке португальского специалиста, но руководство москвичей пока ему доверяет.

Не помогут «Спартаку» в этом матче травмированные Александр Селихов, Павел Маслов и Георгий Мелкадзе.

«Легия»

 

Варшавская команда начала свой европуть в текущем сезоне с Лиги чемпионов. Сначала подопечные Мислава Михневича встречались с норвежским «Боде-Глимтом» и дважды его победили. Потом на пути чемпиона Польши оказалась эстонская «Флора», которая также дважды была повержены. Камнем преткновения для «Легии» в Лиге чемпионов стало загребское «Динамо», которое благодаря победе в Польше выбило «армейцев» в Лигу Европы. Во втором по престижности клубном турнире Старого Света варшавская команда неожиданно прошла пражскую «Славию» и вышла в групповой турнир.

В чемпионате Польши дела у «Легии» обстоят не очень хорошо. Последние две игры команда Михневича проиграла. По итогам пяти матчей в активе «Легии» лишь шесть очков и она идет в зоне вылета, на шестнадцатой позиции. Также в этом сезоне в серии пенальти «Висла» проиграла «Ракуву» Суперкубок Польши.

В лазарете «Легии» находится только полузащитник Бартог Капустка.

История встреч

 

Соперники провели между собой четыре матча. Две победы в активе «Спартака», одна ничья и одна виктория «Легии».

Ориентировочные составы

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон, Понсе, Промес, Ларссон.

«Легия»: Боруц, Навроцки, Ветеска, Енджейчик, Рибейру, Мартинш, Слиш, Скибицки, Лукиньяс, Лопес, Пекхарт.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.80 по линии Parimatch.

15 сентября, среда

«Спартак» – «Легия»
Москва. Стадион «Открытие Арена». 17:30
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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