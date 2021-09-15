Спартак – Легия – 0:1. Харатин победил в Москве. Видео гола и обзор матча

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на своем поле принимал польскую «Легию».
Польский клуб победил с минимальным счетом 1:0. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. У «Легии» отличился Лирим Кастрати на 90+1 минуте. У польского клуба 59 минут на поле провел украинец Игорь Харатин.
Лига Европы 2021/22
Группа C, 1-й тур
«Спартак» (Россия) – «Легия» (Польша) – 0:1
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кастрати, 90+1 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лирим Кастрати (Легия).
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Источник — Sport.ua
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