Спартак М
0 : 1
Легия
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Спартак – Легия – 0:1. Харатин победил в Москве. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

  • 15.09.2021 20:42
  • 524 просмотра
  • 1 комментарий
Спартак – Легия – 0:1. Харатин победил в Москве. Видео гола и обзор матча
© ФК Легия Варшава. Игорь Харатин

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на своем поле принимал польскую «Легию».

Польский клуб победил с минимальным счетом 1:0. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. У «Легии» отличился Лирим Кастрати на 90+1 минуте. У польского клуба 59 минут на поле провел украинец Игорь Харатин.

Лига Европы 2021/22

Группа C, 1-й тур

«Спартак» (Россия)  «Легия» (Польша) 0:1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кастрати, 90+1 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Лирим Кастрати (Легия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Український Крим
    online
    Український Крим, 15.09.2021 20:51
    0
    Легія виграє у Спартака, молдовани виграють у збірної Бразилії гроші не грають в футбол
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности