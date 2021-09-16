ПОЧЕТТИНО: «Нужно наладить взаимопонимание между Неймаром, Месси и Мбаппе»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Брюгге» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Никто в команде не может быть доволен своим выступлением или результатом. Мы приехали сюда, чтобы взять очки. Максимум очков. Снимаю шляпу перед «Брюгге». Сегодня они хотели этого больше, чем мы, и заслужили очко.

Нам нужно время, чтобы поработать и наладить взаимопонимание между Месси, Неймаром и Мбаппе. Это было очевидно, и мы говорили об этом ранее. Нам по-прежнему нужно построить команду.

Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать. Постепенно все будет налаживаться», — сказал Почеттино.