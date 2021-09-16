Брюгге
1 : 1
ПСЖ
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПОЧЕТТИНО: «Нужно наладить взаимопонимание между Неймаром, Месси и Мбаппе»

Наставник ПСЖ высказался о ничьей с «Брюгге»

  • 16.09.2021 07:19
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ПОЧЕТТИНО: «Нужно наладить взаимопонимание между Неймаром, Месси и Мбаппе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Брюгге» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Никто в команде не может быть доволен своим выступлением или результатом. Мы приехали сюда, чтобы взять очки. Максимум очков. Снимаю шляпу перед «Брюгге». Сегодня они хотели этого больше, чем мы, и заслужили очко.

Нам нужно время, чтобы поработать и наладить взаимопонимание между Месси, Неймаром и Мбаппе. Это было очевидно, и мы говорили об этом ранее. Нам по-прежнему нужно построить команду.

Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать. Постепенно все будет налаживаться», — сказал Почеттино.

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Источник — УЕФА

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