Ман Сити
6 : 3
РБ Лейпциг
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити и Лейпциг забили 9 голов, Брюгге Соболя остановил Месси и ПСЖ

Два матча с участием украинских футболистов

  • 15.09.2021 23:55
  • 862 просмотра
  • 5 комментариев
Ман Сити и Лейпциг забили 9 голов, Брюгге Соболя остановил Месси и ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В группе A Лиги чемпионов состоялись матчи с участием грандов и фаворитов турнира, однако они в 1-м туре играли не между собой.

«Манчестер Сити» с Александром Зинченко, который впервые в сезоне вышел в основе и провел полный матч, в результативном поединке переиграл «Лейпциг» со счетом 6:3.

Несмотря на хет-трик игрока гостей Нкунку, игра «Сити» в атаке оказалась более эффективной.

А вот звездный ПСЖ не сумел обыграть «Брюгге»! В составе парижан вышли Месси, Неймар и Мбаппе, однако гости оформили лишь один гол.

«Брюгге» сумел быстро отыграться, а результативный пас на лидера команды Ванакена сделал украинский защитник Эдуард Соболь.

Группа A

Брюгге - ПСЖ 1:1
Голы: Ванакен, 27 - Эррера, 15

Брюгге: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Совах (Маусса, 90), Соболь, Альварес, Ванакен, Ритц, Ланг, Де Кетелере

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембп, Диалло (Мендеш, 75), Паредес (Перейра, 46), Эррера, Вейналдум (Дракслер, 46), Месси, Неймар, Мбаппе (Икарди, 51)

Манчестер Сити - Лейпциг 6:3
Голы: Аке, 16, Мукиеле, 28 (в свои ворота), 28, Марез, 45 (с пен), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 - Нкунку, 42, 51, 73

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Диаш, Аке, Зинченко, Родри (Фернандиньо, 59), Де Брюйне (Фоден, 72), Бернарду (Гюндоган, 59), Грилиш (Жезус, 81), Марез, Торрес (Стерлинг, 72)

Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс, Ляймер, Форсберг (Шоболчаи, 61), Нкунку (Гвардиол, 81), Ольмо (Бробби, 72), Андре Силва (Поульсен, 60)

1. Манчестер Сити - 3
2. ПСЖ - 1
3. Брюгге - 1
4. Лейпциг - 0

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vishu
    online
    vishu, 16.09.2021 00:06
    0
    finka13, 16.09.2021 00:03
    В этой группе терять очки с Брюгге - очень опасно.
    Есть шансы оказаться в ЛЕ.
    Месси ж хотел евротрофей )
    я дивився матч одним оком, дуже великі питання до Почеттіно є. тактики тупо 0
    Ссылка
    Ekvato
    online
    Ekvato, 16.09.2021 00:06
    0
    Мессі грав добре, у півзахисті, пасив гольові роздавав, хто ж винен, що у нього "дубові" партнери))), а у складі Брюге наш титан Соболь, він реально людина матчу, круто зіграв. На відміну від Сашка... мабуть тепер довго лавку грітиме
    Ссылка
    finka13
    online
    finka13, 16.09.2021 00:03
    0
    vishu, 15.09.2021 23:56
    шото тренерішка ПСЖ не тойво. з такою атакою грати в таку лажу треба вміти. тіки-така в дусі Шахти була, щось таке
    В этой группе терять очки с Брюгге - очень опасно.
    Есть шансы оказаться в ЛЕ.
    Месси ж хотел евротрофей )
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 16.09.2021 00:01
    -2
    Это в очередной раз доказывает, что мессии вне Барсы никто, ему далеко до уровня топовых футболистов.
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 23:56
    +2
    шото тренерішка ПСЖ не тойво. з такою атакою грати в таку лажу треба вміти. тіки-така в дусі Шахти була, щось таке
    Ссылка
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