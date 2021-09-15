Ман Сити и Лейпциг забили 9 голов, Брюгге Соболя остановил Месси и ПСЖ

В группе A Лиги чемпионов состоялись матчи с участием грандов и фаворитов турнира, однако они в 1-м туре играли не между собой.

«Манчестер Сити» с Александром Зинченко, который впервые в сезоне вышел в основе и провел полный матч, в результативном поединке переиграл «Лейпциг» со счетом 6:3.

Несмотря на хет-трик игрока гостей Нкунку, игра «Сити» в атаке оказалась более эффективной.

А вот звездный ПСЖ не сумел обыграть «Брюгге»! В составе парижан вышли Месси, Неймар и Мбаппе, однако гости оформили лишь один гол.

«Брюгге» сумел быстро отыграться, а результативный пас на лидера команды Ванакена сделал украинский защитник Эдуард Соболь.

Группа A

Брюгге - ПСЖ 1:1

Голы: Ванакен, 27 - Эррера, 15

Брюгге: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Совах (Маусса, 90), Соболь, Альварес, Ванакен, Ритц, Ланг, Де Кетелере

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембп, Диалло (Мендеш, 75), Паредес (Перейра, 46), Эррера, Вейналдум (Дракслер, 46), Месси, Неймар, Мбаппе (Икарди, 51)

Манчестер Сити - Лейпциг 6:3

Голы: Аке, 16, Мукиеле, 28 (в свои ворота), 28, Марез, 45 (с пен), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 - Нкунку, 42, 51, 73

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Диаш, Аке, Зинченко, Родри (Фернандиньо, 59), Де Брюйне (Фоден, 72), Бернарду (Гюндоган, 59), Грилиш (Жезус, 81), Марез, Торрес (Стерлинг, 72)

Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс, Ляймер, Форсберг (Шоболчаи, 61), Нкунку (Гвардиол, 81), Ольмо (Бробби, 72), Андре Силва (Поульсен, 60)

1. Манчестер Сити - 3

2. ПСЖ - 1

3. Брюгге - 1

4. Лейпциг - 0