ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на безумный матч против РБ Лейпцига

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома обыграл «Лейпциг» (6:3).
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы после матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг».
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Источник — Sport.ua
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