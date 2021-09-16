Ман Сити – РБ Лейпциг – 6:3. Победа Зинченко. Видео голов и обзор матча

15 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг».
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 6:3. Победа Зинченко. Видео голов и обзор матча
Голы: Аке, 16, Мукиеле, 28 (автогол), Марез, 45+2 (пен), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 85 – Нкунку, 42, 51, 73.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|79'
|Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг) получает красную карточку.
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
|28'
|ГОЛ ! Автогол забил Норди Мукиеле (Ман Сити).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Ман Сити).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.