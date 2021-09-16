Ман Сити
6 : 3
РБ Лейпциг
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити – РБ Лейпциг – 6:3. Победа Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 16.09.2021 00:59
  • 310 просмотров
  • 1 комментарий
Ман Сити – РБ Лейпциг – 6:3. Победа Зинченко. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нкунку и Зинченко

15 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг».

Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 6:3. Победа Зинченко. Видео голов и обзор матча

Голы: Аке, 16, Мукиеле, 28 (автогол), Марез, 45+2 (пен), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 85 – Нкунку, 42, 51, 73.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
79' Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг) получает красную карточку.
75' ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
73' ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
56' ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
51' ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
42' ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
28' ГОЛ ! Автогол забил Норди Мукиеле (Ман Сити).
16' ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Ман Сити).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 16.09.2021 01:31
    0
    Смешной заголовок))) Теперь после такой победы ЗИНАдин на долго присядет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности