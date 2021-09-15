В среду, 15 сентября, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч 1-го тура групповой стадии розыгрыша Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет «РБ Лейпциг». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы в новом сезоне пока показала себя только на внутренней арене. Начала она там свои выступления с матча за Суперкубок Англии. Погоня за трофеем обернулась для «горожан» неудачей: «Лестер», который им оппонировал, отпраздновал победу – 1:0.

После этого «Сити» не смог взять победный старт в английской Премьер-лиге. В стартовом туре сезона он уступил на выезде «Тоттенхэму» - 0:1. Лишь после этого подопечные Гвардиолы смогли познать вкус побед. Они затем поочередно выиграли в чемпионате Англии у «Норвича» (5:1), «Арсенала» (5:0) и «Лестера» (1:0), взяв реванш за поражение в суперкубковой игре.

«РБ Лейпциг»

Коллектив американца Джесси Марша кампанию сезона-2021/2022 открыл кубковой игрой с «Зандхаузеном». Соперника, явно уступающего в классе, «быки» одолели без вариантов – 4:0. А вот в немецкой Бундеслиге продолжить в том же духе команде не удалось.

В 1-м туре сезона «РБ Лейпциг» огорчил на своем поле «Майнц» - 0:1. Реабилитировалась команда домашней победой 4:0 над «Штутгартом». Увы, далее удержать успешный ход парни Марша не смогли, и потерпели еще две неудачи – от «Вольфсбурга» (0:1 на выезде) и «Баварии» (1:4 дома).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.32 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диас, Зинченко, де Брейне, Родри, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Ферран Торрес.

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Клостерманн, Орбан, Симакан, Анхелино, Хайдара, Адамс, Собослаи, Форсберг, Нкунку, Андре Силва.

15 сентября, среда