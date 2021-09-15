ВИДЕО. Соболь оформил результативную передачу в матче с ПСЖ

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» принимает звездный ПСЖ, а украинский защитник хозяев Эдуард Соболь уже успел отметиться ассистом.
В первом тайме Соболь прорвался к штрафной соперника и сделал прострел на Ханса Ванакена, который сравнял счет - 1:1.
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Источник — Sport.ua
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