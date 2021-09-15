Брюгге
0 : 0
ПСЖ
15.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Брюгге - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команды попробуют взять удачный старт.

  • 15.09.2021 01:09
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Брюгге - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 сентября, в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел» состоится матч 1-го тура групповой стадии розыгрыша Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» примет «ПСЖ». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Брюгге»

 

Команда Филиппа Клемана сразу же получила путевку в основной турнир Лиги чемпионов, поэтому была свободна от участия в квалификации. Это дало ей возможность готовиться к матчам в чемпионской кампании через поединки на национальной арене.

На почин сезона «Брюгге» стал обладателем Суперкубка Бельгии. В матче за почетный трофей был сломлен «Генк» - 3:2. Игра состоялась еще в середине июля, а через неделю после ее фландрийцы взяли старт в чемпионате страны. На сегодня они провели в Высшей лиге семь матчей. В четырех поединках были добыты победы («Юнион Сент-Жиллуа» - 1:0, «Зюльте-Варегем» - 4:0, «Беерсхот» - 3:2, «Остенде» - 3:0), дважды фиксировались ничьи («Эйпен» - 2:2, «Серкль Брюгге» - 1:1), а одна встреча была проиграна («Гент» - 1:6).

Провал с «Гентом» имел место 29 августа в гостях аккурат перед недавней паузой на матчи сборных. Зато по завершению простоя «черно-синие» дома разгромили «Остенде» (3:0).

«ПСЖ»

 

Подопечные Маурисио Почеттино в нынешнем сезоне тоже показали себя лишь в национальных турнирах. Сезон они открыли неудачей в игре за Суперкубок Франции, потерпев в ней поражение 0:1 от «Лилля» - чемпиона предыдущей кампании.

Получив оплеуху, парижане переключились на борьбу в Лиге 1, и до настоящего момента выступают там безупречно – 5 побед в пяти матчах. «ПСЖ» поочередно расправился в чемпионате Франции с «Труа» (2:1 на выезде), «Страсбуром» (4:2 дома), «Брестом» (4:2 в гостях), «Реймсом» (2:0 на выезде) и «Клермоном» (4:0 дома).

Если верить неофициальной информации, на «Брюгге» французам придется идти с немалыми кадровыми проблемами. Однако их имеющейся у них глубине состава, это стать настоящей проблемой для них не должно. Итак, в Бельгии, скорее всего, не сыграют Бернат, Верратти, Гарби, Дагба, Курзава, Рамос, а также Ди Мария и Гуйе (оба – дисквалифицированы).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «ПСЖ» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Брюгге»: Миньоле – Мата, Мехеле, Н’Соки, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Сова, Ланг, де Кетеларе.

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Эррера, Паредес, Вейналдум, Месси, Неймар, Мбаппе.

15 сентября, среда

«Брюгге» – «ПСЖ»
Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 0:2

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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