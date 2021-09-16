15 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Брюгге» и «ПСЖ».
Брюгге – ПСЖ – 1:1. Ассист Соболя, ничья Месси. Видео голов и обзор матча
Голы: Ванакен, 27 (ассист: Соболь) – Андер Эррера, 15.
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Андер Эррера (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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