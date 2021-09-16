Ливерпуль
3 : 2
Милан
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрген КЛОПП: «Это и есть тот футбол, который хочу видеть»

Наставник «Ливерпуля» – о победе над «Миланом»

  • 16.09.2021 01:40
  • 239 просмотров
  • 0 комментариев
Юрген КЛОПП: «Это и есть тот футбол, который хочу видеть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над итальянским «Миланом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы начали просто невероятно. Играли по всей ширине поля и ничего не позволяли соперникам до последних минут перед перерывом, когда были ими наказаны. Все-таки мы немного увлеклись своей игрой, перестали упрощать действия в атаке и неорганизованно отработали в обороне.

Получил ли удовольствие от такой игры? Да, кроме тех самых десяти минут! Честно говоря, это и есть тот футбол, который хочу видеть. В большинстве его фрагментов», - сказал Клопп.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности