Юрген КЛОПП: «Это и есть тот футбол, который хочу видеть»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над итальянским «Миланом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы начали просто невероятно. Играли по всей ширине поля и ничего не позволяли соперникам до последних минут перед перерывом, когда были ими наказаны. Все-таки мы немного увлеклись своей игрой, перестали упрощать действия в атаке и неорганизованно отработали в обороне.

Получил ли удовольствие от такой игры? Да, кроме тех самых десяти минут! Честно говоря, это и есть тот футбол, который хочу видеть. В большинстве его фрагментов», - сказал Клопп.