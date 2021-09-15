Ливерпуль
3 : 2
Милан
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Перестрелка на Энфилде. Ливерпуль оказался сильнее Милана

Первый матч между командами не в финале ЛЧ закончился победой подопечных Клоппа

  • 15.09.2021 23:52
  • 253 просмотра
  • 2 комментария
Перестрелка на Энфилде. Ливерпуль оказался сильнее Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

 Лига чемпионов 2021/2022. Группа В. 1 тур.

«Ливерпуль» - «Милан» - 3:2.

 Томори, 9 (аг), Салах, 48, Хендерсон, 69 - Ребич, 42, Б. Диаш, 44.

 Милнер, 90+2 - Бенассер, 13, Б. Диаш, 61.

Незабитые пенальти: Салах, 14 (вратарь).

«Ливерпуль»: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон - Кейта (Алькантара, 71), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 83) - Салах (Окслейд-Чемберлен, 83), Ориги (Мане,63), Диогу Жота (Джонс, 71).

«Милан»: Меньян - Калабрия, Кьер, Томори, Т. Эрнандес - Кессье, Бенассер (Тонали, 71), Салемакерс (Флоренци, 62), Б. Диаш, Леау (Жиру, 62) - Ребич (Мальдини, 83).

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

ЛИВЕРПУЛЬ - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ibracadabra
    Ibracadabra, 16.09.2021 00:03
    0
    Матч огонь!
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 23:54
    +1
    топ-матч! один із кращих сьогодні! це вам не Сасуоло якесь
    Ссылка
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