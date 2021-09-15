Перестрелка на Энфилде. Ливерпуль оказался сильнее Милана

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Лига чемпионов 2021/2022. Группа В. 1 тур.
«Ливерпуль» - «Милан» - 3:2.
Томори, 9 (аг), Салах, 48, Хендерсон, 69 - Ребич, 42, Б. Диаш, 44.
Милнер, 90+2 - Бенассер, 13, Б. Диаш, 61.
Незабитые пенальти: Салах, 14 (вратарь).
«Ливерпуль»: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон - Кейта (Алькантара, 71), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 83) - Салах (Окслейд-Чемберлен, 83), Ориги (Мане,63), Диогу Жота (Джонс, 71).
«Милан»: Меньян - Калабрия, Кьер, Томори, Т. Эрнандес - Кессье, Бенассер (Тонали, 71), Салемакерс (Флоренци, 62), Б. Диаш, Леау (Жиру, 62) - Ребич (Мальдини, 83).
Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша).
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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