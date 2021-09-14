Ливерпуль
0 : 0
Милан
15.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Бронзовому призеру АПЛ будет непросто справиться с вице-чемпионом Италии

  • 14.09.2021 10:00
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  • 2 комментария
Ливерпуль – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 сентября, состоится матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором английский «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет итальянский «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль»

 

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв мадридскому «Реалу».

Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа начали очень неплохо. В четырех турах «Ливерпуль» набрал 10 очков из 12 возможных, а единственные ничья и пропущенный мяч были в поединке третьего тура с лондонским «Челси» (1:1). Если учесть, что «пенсионеры» являются действующими триумфаторами Лиги чемпионов, результат вполне приемлемый.

«Милан»

 

Прошлый сезон для «россонери» стал самым успешным за последние девять лет. Команда Стефано Пиоли стала вице-чемпионом Италии, пропустив вперед в турнирной таблице Серии А лишь принципиального соперника – миланский «Интер». Однако серебряные медали и путевка в Лигу чемпионов не могут не радовать фанов «Милана».

Из группы с «Порту», «Атлетико» и «Ливерпулем» выйти в плей-офф будет очень непросто, однако шансы есть. Тем более, что в новом национальном чемпионате подопечные Пиоли пока добились максимального результата, набрав 9 очков в первых трех турах. На минувших выходных они сумели обыграть «Лацио» со счетом 2:0, что говорит о том, что они пребывают в хорошей функциональной готовности.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Алькантара, Окслейд-Чемберлен, Салах, Жота, Мане.

«Милан»: Меньян – Эрнандес, Романьоли, Калабрия, Флоренци, Кессье, Салемакерс, Диас, Бакайоко, Леау, Ибрагимович.

15 сентября, среда

«Ливерпуль» – «Милан»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dydyyura
    dydyyura, 14.09.2021 11:18
    0
    лучше дали анонс: Динамо К U19 – Бенфика U19 в рамках турнира Юношеская лига УЕФА, Группа E. 1-й тур. Начало встречи 14 сентября 2021 года запланировано на 16:00 и пройдет на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского
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    Saar
    Saar, 14.09.2021 10:21
    0
    1-2
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