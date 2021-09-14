В среду, 15 сентября, состоится матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором английский «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет итальянский «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв мадридскому «Реалу».

Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа начали очень неплохо. В четырех турах «Ливерпуль» набрал 10 очков из 12 возможных, а единственные ничья и пропущенный мяч были в поединке третьего тура с лондонским «Челси» (1:1). Если учесть, что «пенсионеры» являются действующими триумфаторами Лиги чемпионов, результат вполне приемлемый.

«Милан»

Прошлый сезон для «россонери» стал самым успешным за последние девять лет. Команда Стефано Пиоли стала вице-чемпионом Италии, пропустив вперед в турнирной таблице Серии А лишь принципиального соперника – миланский «Интер». Однако серебряные медали и путевка в Лигу чемпионов не могут не радовать фанов «Милана».

Из группы с «Порту», «Атлетико» и «Ливерпулем» выйти в плей-офф будет очень непросто, однако шансы есть. Тем более, что в новом национальном чемпионате подопечные Пиоли пока добились максимального результата, набрав 9 очков в первых трех турах. На минувших выходных они сумели обыграть «Лацио» со счетом 2:0, что говорит о том, что они пребывают в хорошей функциональной готовности.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Алькантара, Окслейд-Чемберлен, Салах, Жота, Мане.

«Милан»: Меньян – Эрнандес, Романьоли, Калабрия, Флоренци, Кессье, Салемакерс, Диас, Бакайоко, Леау, Ибрагимович.

15 сентября, среда