15 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Ливерпуль» и «Милан».
Ливерпуль – Милан – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Голы: Томори, 9 (автогол), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребич, 42, Браим Диаш, 44.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Ливерпуль).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
|9'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Фикайо Томори (Милан).
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Источник — Sport.ua
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