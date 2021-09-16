Ливерпуль
3 : 2
Милан
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Милан – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 16.09.2021 00:49
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Ливерпуль – Милан – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Ливерпуль» и «Милан».

Ливерпуль – Милан – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

Голы: Томори, 9 (автогол), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребич, 42, Браим Диаш, 44.

События матча
69' ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Ливерпуль).
48' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
44' ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
42' ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
9' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Фикайо Томори (Милан).
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Источник — Sport.ua

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