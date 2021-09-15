В среду, 15 сентября, состоится поединок 1 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и итальянский «Милан». Матч группы В пройдет на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия), начало - в 22:00.

Английская команда уже достаточно давно закончила неудачный период в истории, когда происходила перестройка и клуб оставался вне Лиги чемпионов. Для «Милана» же этот период закончился только недавно - впервые за много лет «россонери» попали в самый престижный клубный турнир Европы, что было расценено как большой успех. В текущих розыгрышах своих чемпионатов подопечные Клоппа потеряли очки только раз в четырех турах (с «Челси»), а команда Пиоли идет вообще без потерь (девять очков из девяти). Поэтому велика вероятность увидеть на «Энфилде» неплохой футбол, ведь обе команды на ходу. Между собой команды встречались в Лиге чемпионов дважды, причем интересно, что обе встречи были в финалах - сначала в сумасшедшем матче сезона 2004/2005 «Ливерпуль» одержал победу по пенальти (3:2), сумев отыграться, проигрывая 0:3, а через два года «Милан» взял реванш - победа подопечных тогда еще Карло Анчелотти со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» - «Милан».