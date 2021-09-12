Определился чемпион челленджера в Киеве

Состоялся финал одиночного разряда в рамках грунтового челленджера, который проходил в Киеве.
В матче за титул Франко Агаменоне, который представляет Италию (№291 ATP), обыграл первого сеяного Себастьяна Баэса (№155 ATP).
Киев. Финал
Франко Агаменоне (Италия) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 7:5, 6:2
Отметим, что в финале парного разряда играли Сергей Стаховский и Денис Молчанов, но победить не смогли.
Турнир серии АТР челленджер в Украине не проводились с 2008 года.
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Источник — Sport.ua
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Надеемся в след.году хоть кто то с первой сотни приедит
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