Определился чемпион челленджера в Киеве

Лидер посева проиграл матч за титул

  • 12.09.2021 17:30
  • 389 просмотров
  • 1 комментарий
Определился чемпион челленджера в Киеве
© ФТУ. Франко Агаменоне

Состоялся финал одиночного разряда в рамках грунтового челленджера, который проходил в Киеве.
 
В матче за титул Франко Агаменоне, который представляет Италию (№291 ATP), обыграл первого сеяного Себастьяна Баэса (№155 ATP).
 
Киев. Финал
Франко Агаменоне (Италия) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 7:5, 6:2
 
Отметим, что в финале парного разряда играли Сергей Стаховский и Денис Молчанов, но победить не смогли.
 
Турнир серии АТР челленджер в Украине не проводились с 2008 года. 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Persian
    online
    Persian, 12.09.2021 17:42 (изменен)
    0
    Будем откровенны, по составу этот турнир не очень на челленджер и тянул
    Надеемся в след.году хоть кто то с первой сотни приедит
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