Определился чемпион челленджера в Киеве

Состоялся финал одиночного разряда в рамках грунтового челленджера, который проходил в Киеве.



В матче за титул Франко Агаменоне, который представляет Италию (№291 ATP), обыграл первого сеяного Себастьяна Баэса (№155 ATP).



Киев. Финал

Франко Агаменоне (Италия) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 7:5, 6:2



Отметим, что в финале парного разряда играли Сергей Стаховский и Денис Молчанов, но победить не смогли.



Турнир серии АТР челленджер в Украине не проводились с 2008 года.