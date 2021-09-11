Стаховский и Молчанов проиграли в парном финале турнира в Киеве

Сегодня Сергей Стаховский и Денис Молчанов в финале челленджера в Киеве в парном разряде встречались с первым сеяным казахстанско-бразильским дуэтом Александр Недовесов/Орландо Луж.

Украинцы потерпели поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 7 минут.

Финал

Александр Недовесов/Орландо Луж – Денис Молчанов/Сергей Стаховский – 6:4, 6:4

Вчера в полуфинале Стаховский и Молчанов обыграли французский дуэт Джонатан Эйссерик/Кантен Алис.