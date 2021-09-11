Стаховский и Молчанов проиграли в парном финале турнира в Киеве

Украинский дуэт не сумел завоевать титул на домашнем турнире

  • 11.09.2021 17:53
  • 162 просмотра
  • 1 комментарий
Стаховский и Молчанов проиграли в парном финале турнира в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский и Денис Молчанов в финале челленджера в Киеве в парном разряде встречались с первым сеяным казахстанско-бразильским дуэтом Александр Недовесов/Орландо Луж.

Украинцы потерпели поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 7 минут.

Финал

Александр Недовесов/Орландо Луж – Денис Молчанов/Сергей Стаховский – 6:4, 6:4

Вчера в полуфинале Стаховский и Молчанов обыграли французский дуэт Джонатан Эйссерик/Кантен Алис.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    yuriy_kent
    online
    yuriy_kent, 11.09.2021 17:56
    0
    Звезда снова проиграла? Дома ведь играли. Теперь что помешало?
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