Стаховский и Молчанов проиграли в парном финале турнира в Киеве

Сегодня Сергей Стаховский и Денис Молчанов в финале челленджера в Киеве в парном разряде встречались с первым сеяным казахстанско-бразильским дуэтом Александр Недовесов/Орландо Луж.
Украинцы потерпели поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 7 минут.
Финал
Александр Недовесов/Орландо Луж – Денис Молчанов/Сергей Стаховский – 6:4, 6:4
Вчера в полуфинале Стаховский и Молчанов обыграли французский дуэт Джонатан Эйссерик/Кантен Алис.
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Источник — Sport.ua
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