Киев. Стаховский и Молчанов вышли в парный финал

Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в финал грунтового челленджера в Киеве в парном разряде. Украинский дуэт в полуфинале в двух сетах обыграл французов Джонатана Эйссерика и Кантена Алиса – 7:6 (1), 6:4.

В финале Стаховский и Молчанов сыграют с первым сеяным казахстанско-бразильским дуэтом Александр Недовесов/Орландо Лус.

Еще один украинец, Алексей Крутых, прекратил борьбу в одиночном разряде на стадии четвертьфинала. В двух сетах он проиграл итальянцу Франко Агаменоне – 2:6, 3:6.

Ранее Стаховский также вылетел из турнира в Киеве в одиночном разряде.