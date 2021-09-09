Стаховский завершил борьбу на челленджере в Киеве в одиночном разряде

Сергей продолжит борьбу в парной сетке

  • 09.09.2021 15:17
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Стаховский завершил борьбу на челленджере в Киеве в одиночном разряде
© ФТУ. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№227 ATP) проиграл в матче второго круга в рамках грунтового челленджера, который проходит в Киеве.
 
Украинец уступил Эрги Киркину из Турции (№347 ATP).
 
Киев. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Эрги Киркин (Турция) – 6:4, 3:6, 2:6
 
Ранее в 1/4 финала пробился Алексей Крутых.
 
Стаховский продолжает борьбу в парном разряде, где сыграет в четвертьфинале в дуэте с Денисом Молчановым. 

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Источник — Sport.ua

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