Стаховский завершил борьбу на челленджере в Киеве в одиночном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№227 ATP) проиграл в матче второго круга в рамках грунтового челленджера, который проходит в Киеве.



Украинец уступил Эрги Киркину из Турции (№347 ATP).



Киев. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Эрги Киркин (Турция) – 6:4, 3:6, 2:6



Ранее в 1/4 финала пробился Алексей Крутых.



Стаховский продолжает борьбу в парном разряде, где сыграет в четвертьфинале в дуэте с Денисом Молчановым.