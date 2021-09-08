Киев. Крутых сыграет в 1/4 финала, Кравченко свой матч проиграл

Украинские теннисисты Георгий Кравченко (№506 ATP) и Алексей Крутых (№406 ATP) провели матчи второго круга основы в рамках грунтового челленджера, который проходит в Киеве.
Крутых, которому организаторы выдали вайлд-кард, обыграл Орландо Луса из Бразилии (№275 ATP). Это второй выход Алексея в 1/4 на турнирах подобной категории.
Кравченко, который стартовал еще в квалификации, проиграл Тимофею Скатову из Казахстана (№299 ATP).
Киев. Второй круг
Алексей Крутых (Украина, WC) – Орландо Лус (Бразилия) – 6:2, 3:6, 6:3
Георгий Кравченко (Украина, Q) – Тимофей Скатов (Казахстан) – 2:6, 2:6
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.