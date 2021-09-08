Киев. Крутых сыграет в 1/4 финала, Кравченко свой матч проиграл

Украинские теннисисты Георгий Кравченко (№506 ATP) и Алексей Крутых (№406 ATP) провели матчи второго круга основы в рамках грунтового челленджера, который проходит в Киеве.



Крутых, которому организаторы выдали вайлд-кард, обыграл Орландо Луса из Бразилии (№275 ATP). Это второй выход Алексея в 1/4 на турнирах подобной категории.



Кравченко, который стартовал еще в квалификации, проиграл Тимофею Скатову из Казахстана (№299 ATP).



Киев. Второй круг

Алексей Крутых (Украина, WC) – Орландо Лус (Бразилия) – 6:2, 3:6, 6:3

Георгий Кравченко (Украина, Q) – Тимофей Скатов (Казахстан) – 2:6, 2:6