Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Успешный старт Синкараса. Результаты третьего игрового дня в Монте-Карло
ATP
07 апреля 2026, 22:39 | Обновлено 07 апреля 2026, 22:45
83
0

Успешный старт Синкараса. Результаты третьего игрового дня в Монте-Карло

Алькарас выиграл Баэса, Синнер разгромил Умбера

07 апреля 2026, 22:39 | Обновлено 07 апреля 2026, 22:45
83
0
Успешный старт Синкараса. Результаты третьего игрового дня в Монте-Карло

Завершен третий игровой день грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Первый номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас стартовал с победы на Мастерсе в Монако, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 65) в двух сетах.

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер разгромил француза Уго Умбера (ATP 34), повесив баранку во втором сете.

Все результаты третьего игрового дня в мужском одиночном разряде:

  • Роберто Баутиста Агут [LL] – Маттео Берреттини [WC] – 0:4 (RET.)
  • Томас Мартин Этчеверри Григор Димитров – 6:4, 2:6, 6:3
  • Хуберт Хуркач [PR] – Лучано Дардери [15] – 7:6 (7:4), 5:7, 6:1
  • Уго Умбер – Янник Синнер [2] – 3:6, 0:6
  • Марин Чилич Александр Шевченко [Q] – 6:1, 6:3
  • Дамир Джумхур [LL] – Фабиан Марожан – 2:6, 1:6
  • Теренс Атман Итан Куинн [LL] – 6:1, 6:4
  • Карлос Алькарас [1] – Себастьян Баэс – 6:1, 6:3
  • Алексей Попырин – Каспер Рууд [9] – 3:6, 4:6
  • Корентен Муте Александр Мюллер [Q] – 6:4, 6:1
  • Гаэль Монфис [WC] – Александр Бублик [8] – 4:6, 4:6
  • Кэмерон Норри – Алекс де Минаур [5] – 6:7 (5:7), 6:2, 2:6

Видеообзор матча Карлос Алькарас – Себастьян Баэс

Видеообзор матча Уго Умбер – Янник Синнер

Видеообзор матча Гаэль Монфис – Александр Бублик

По теме:
ВИДЕО. Церемония прощания с Монфисом на Мастерсе в Монте-Карло
АЛЬКАРАС: «Честно говоря, я потеряю первую позицию в мировом рейтинге»
Монфис завершил выступление на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло
Роберто Баутиста Агут Хуберт Хуркач Марин Чилич Дамир Джумхур Фабиан Марожан Александр Мюллер Корентен Муте Кэмерон Норри Маттео Берреттини Томас Мартин Этчеверри Григор Димитров Лучано Дардери Уго Умбер Янник Синнер Александр Шевченко (теннисист) Теренс Атман Итан Куинн Карлос Алькарас (теннисист) Себастьян Баэс Алексей Попырин Каспер Рууд Гаэль Монфис Александр Бублик Алекс де Минаур теннисные видеообзоры
Алина Грушко
Алина Грушко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Футбол | 07 апреля 2026, 05:32 2
Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»

Тренер – об игроках, пропустивших матч против «Карпат»

ВИДЕО. Свитолина и Костюк присоединились к сборной и провели тренировку
Теннис | 07 апреля 2026, 20:27 0
ВИДЕО. Свитолина и Костюк присоединились к сборной и провели тренировку
ВИДЕО. Свитолина и Костюк присоединились к сборной и провели тренировку

Элина и Марта прибыли в Гливице, где сыграют против Польши в Квалификации КБДК

Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Волейбол | 07.04.2026, 15:02
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07.04.2026, 09:43
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07.04.2026, 07:26
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 14
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02 1
Бокс
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем