Успешный старт Синкараса. Результаты третьего игрового дня в Монте-Карло
Алькарас выиграл Баэса, Синнер разгромил Умбера
Завершен третий игровой день грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
Первый номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас стартовал с победы на Мастерсе в Монако, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 65) в двух сетах.
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер разгромил француза Уго Умбера (ATP 34), повесив баранку во втором сете.
Все результаты третьего игрового дня в мужском одиночном разряде:
- Роберто Баутиста Агут [LL] – Маттео Берреттини [WC] – 0:4 (RET.)
- Томас Мартин Этчеверри – Григор Димитров – 6:4, 2:6, 6:3
- Хуберт Хуркач [PR] – Лучано Дардери [15] – 7:6 (7:4), 5:7, 6:1
- Уго Умбер – Янник Синнер [2] – 3:6, 0:6
- Марин Чилич – Александр Шевченко [Q] – 6:1, 6:3
- Дамир Джумхур [LL] – Фабиан Марожан – 2:6, 1:6
- Теренс Атман – Итан Куинн [LL] – 6:1, 6:4
- Карлос Алькарас [1] – Себастьян Баэс – 6:1, 6:3
- Алексей Попырин – Каспер Рууд [9] – 3:6, 4:6
- Корентен Муте – Александр Мюллер [Q] – 6:4, 6:1
- Гаэль Монфис [WC] – Александр Бублик [8] – 4:6, 4:6
- Кэмерон Норри – Алекс де Минаур [5] – 6:7 (5:7), 6:2, 2:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
