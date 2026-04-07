Успешный старт Синкараса. Результаты третьего игрового дня в Монте-Карло

Завершен третий игровой день грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Первый номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас стартовал с победы на Мастерсе в Монако, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 65) в двух сетах.

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер разгромил француза Уго Умбера (ATP 34), повесив баранку во втором сете.

Все результаты третьего игрового дня в мужском одиночном разряде:

Роберто Баутиста Агут [LL] – Маттео Берреттини [WC] – 0:4 (RET.)

Томас Мартин Этчеверри – Григор Димитров – 6:4, 2:6, 6:3

– Григор Димитров – 6:4, 2:6, 6:3 Хуберт Хуркач [PR] – Лучано Дардери [15] – 7:6 (7:4), 5:7, 6:1

Уго Умбер – Янник Синнер [2] – 3:6, 0:6

Уго Умбер – [2] – 3:6, 0:6 Марин Чилич – Александр Шевченко [Q] – 6:1, 6:3

Дамир Джумхур [LL] – Фабиан Марожан – 2:6, 1:6

Дамир Джумхур [LL] – – 2:6, 1:6 Теренс Атман – Итан Куинн [LL] – 6:1, 6:4

Карлос Алькарас [1] – Себастьян Баэс – 6:1, 6:3

[1] – Себастьян Баэс – 6:1, 6:3 Алексей Попырин – Каспер Рууд [9] – 3:6, 4:6

Корентен Муте – Александр Мюллер [Q] – 6:4, 6:1

– Александр Мюллер [Q] – 6:4, 6:1 Гаэль Монфис [WC] – Александр Бублик [8] – 4:6, 4:6

Кэмерон Норри – Алекс де Минаур [5] – 6:7 (5:7), 6:2, 2:6

