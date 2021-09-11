US Open. Солсбери взял 2-й титул в Нью-Йорке, Кравчик – третий подряд Шлем

Джо Солсбери взял еще один парный титул на кортах Открытого чемпионата США по теннису.



После победы в мужском парном разряде 29-летний британец в дуэте с американкой Дезире Кравчик праздновал победу и в миксте.



US Open. Финал парного смешанного разряда

Дезире Кравчик / Джо Солсбери (США / Великобритания) – Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор) – 7:5, 6:2



Отметим, что для Кравчик это уже третья подряд победа на ТБШ в текущем сезоне. В Париже она побеждала также с Солсбери, а в Лондоне обыграла его в финале, играя в дуэте еще одни британцем с Нилом Скупски. Напарницей Джо была уроженка Лондона Хэрриет Дарт.



Олмос и Аревало в полуфинале обыграли украинку Даяну Ястремскую и австралийца Макса Перселла.