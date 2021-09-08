Финал был так близко. Ястремская завершила выступление в миксте US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате США.
В 1/2 финала украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии проиграла тандему Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор).
US Open. Полуфинал микста
Даяна Ястремская / Макс Перселл – Джулиана Олмос / Марсело Аревало – 6:4, 4:6, 10-6
Отметим, что украинки в полуфинале микста US Open ранее не играли.
Ястремская также выступала в одиночном и парном женском разряде. В одиночке уступила на старте Анжелик Кербер, в паре с Мартой Костюк дошла до третьего круга.
Источник — Sport.ua
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Сьогодні Даяна як завжди розривала всіх, а от Макс сьогодні підкачав трохи...
В цілому дуже видовищно зіграли! Думаю це піде на користь 100%
Спасибі за емоції)
Dayana the BesT
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