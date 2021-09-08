Финал был так близко. Ястремская завершила выступление в миксте US Open

Украинка в паре с Максом Перселлом проиграла в полуфинале

  • 08.09.2021 22:53
  • 1434 просмотра
  • 5 комментариев
Финал был так близко. Ястремская завершила выступление в миксте US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате США.
 
В 1/2 финала украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии проиграла тандему Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор).
 
US Open. Полуфинал микста
Даяна Ястремская / Макс Перселл – Джулиана Олмос / Марсело Аревало – 6:4, 4:6, 10-6
 
Отметим, что украинки в полуфинале микста US Open ранее не играли.
 
Ястремская также выступала в одиночном и парном женском разряде. В одиночке уступила на старте Анжелик Кербер, в паре с Мартой Костюк дошла до третьего круга

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 08.09.2021 23:42
    +1
    Ну а вообще полуфинал шлемов, для наших не проходимая задача, Элина 2 раза, еще была Надя на РГ, но и щяс Даяна.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 08.09.2021 23:08
    -1
    У Даяны стали неплохо получаться парные игры,партнёр попался деревянный
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    vital
    online
    vital, 08.09.2021 23:07
    +4
    Spectra, 08.09.2021 22:58
    Спасибо Перселлу за матч, надеюсь она с ним больше не играет, очень жаль Даяну тащила и в паре и миксте, но парники слили матчи, остаемся опять шлема, значит такая наша судьба!
    Те що я бачив , сьогодні Парсел зіграв гірше, ніж у попередніх іграх. Думаю, це втома, він вчора ще й в парі програв у матчі з 3-ма тайбрейками. Мабуть забагато емоцій і сил при цьому витратив. Даяна нормально грала до таю. А там вже разом "постаралися"
    Ссылка
    Arctic
    online
    Arctic, 08.09.2021 23:01
    +4
    Шкода, дуже шкода...
    Сьогодні Даяна як завжди розривала всіх, а от Макс сьогодні підкачав трохи...
    В цілому дуже видовищно зіграли! Думаю це піде на користь 100%
    Спасибі за емоції)
    Dayana the BesT
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 08.09.2021 22:58
    -2
    Спасибо Перселлу за матч, надеюсь она с ним больше не играет, очень жаль Даяну тащила и в паре и миксте, но парники слили матчи, остаемся опять шлема, значит такая наша судьба!
    Ссылка
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