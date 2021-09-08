Финал был так близко. Ястремская завершила выступление в миксте US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате США.



В 1/2 финала украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии проиграла тандему Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор).



US Open. Полуфинал микста

Даяна Ястремская / Макс Перселл – Джулиана Олмос / Марсело Аревало – 6:4, 4:6, 10-6



Отметим, что украинки в полуфинале микста US Open ранее не играли.



Ястремская также выступала в одиночном и парном женском разряде. В одиночке уступила на старте Анжелик Кербер, в паре с Мартой Костюк дошла до третьего круга.