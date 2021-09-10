Известны чемпионы US Open в парном мужском разряде

Состоялся финал парного мужского разряда у мужчин в рамках US Open.



Победа досталась американско-британскому дуэте Раджив Рам / Джо Солсбери, который в матче за титул обыграл британца Джейми Маррея и Бруно Суареса из Бразилии.



US Open. Финал парного разряда

Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) [4] – Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия) [7] – 3:6, 6:2, 6:2



Отметим, что Рам и Солсбери совместно выиграли второй титул Большого шлема. В прошлом году они стали лучшими в Австралии.