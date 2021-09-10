Известны чемпионы US Open в парном мужском разряде

Состоялся финал парного мужского разряда у мужчин в рамках US Open.
Победа досталась американско-британскому дуэте Раджив Рам / Джо Солсбери, который в матче за титул обыграл британца Джейми Маррея и Бруно Суареса из Бразилии.
US Open. Финал парного разряда
Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) [4] – Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия) [7] – 3:6, 6:2, 6:2
Отметим, что Рам и Солсбери совместно выиграли второй титул Большого шлема. В прошлом году они стали лучшими в Австралии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.