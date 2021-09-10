Известны чемпионы US Open в парном мужском разряде

Раджив Рам и Джо Солсбери выиграли второй титул

  • 10.09.2021 21:37
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Известны чемпионы US Open в парном мужском разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финал парного мужского разряда у мужчин в рамках  US Open.
 
Победа досталась американско-британскому дуэте Раджив Рам / Джо Солсбери, который в матче за титул обыграл британца Джейми Маррея и Бруно Суареса из Бразилии.
 
US Open. Финал парного разряда
Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) [4]  – Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия) [7] – 3:6, 6:2, 6:2
 
Отметим, что Рам и Солсбери совместно выиграли второй титул Большого шлема. В прошлом году они стали лучшими в Австралии.

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Источник — Sport.ua

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