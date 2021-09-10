Без Шапаренко и Буяльского. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925

Мирча Луческу взял в Харьков 21 футболиста

  • 10.09.2021 21:15
  • 3296 просмотров
  • 19 комментариев
Без Шапаренко и Буяльского. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» прибыло в Харьков на матч 7-го тура УПЛ с «Металлистом-1925», который пройдет 11 сентября в 17.00.
 
Главный тренер Мирча Луческу взял на игру 21 футболиста. 
 
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет
 
Защитники: Тымчик, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Забарный, Сирота
 
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев
 
Нападающие: Супряга, Шкурин
 
Отметим, что в заявку не попал дисквалифицированный Николай Шапаренко, а также Эрик Рамирес, который находится в расположении сборной Венесуэлы. В лазарете команды находятся Виталий Буяльский, Артем Беседин и Владислав Кулач. Причины отсутствия Дениса Антюха неизвестны. 

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 10.09.2021 22:21
    0
    Нападение у Динамо - АГОНЬ
    Нападники: Супряга, Шкурін
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 10.09.2021 22:17
    +1
    Алексей Голяченко, 10.09.2021 22:07
    Жень. Пусть пишет. Они сейчас бояться что их клуб будет и дальше терять очки, а наш набирать.
    Вот и на фоне форума показывают зубы. Чемпион будет играть на победу. А вот они .....
    Ну а нам нужно без нервов и травм взять три очка !
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 10.09.2021 22:17
    +1
    Алексей Голяченко, 10.09.2021 22:07
    Жень. Пусть пишет. Они сейчас бояться что их клуб будет и дальше терять очки, а наш набирать.
    Вот и на фоне форума показывают зубы. Чемпион будет играть на победу. А вот они .....
    Пожелаем удачи Днепру , у их предшественника был большой опыт загона крота в будку
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    online
    Володимир Омельченко, 10.09.2021 22:13
    0
    cucumber, 10.09.2021 21:43
    Динамо - действующий чемпион, Металлист - будущий чемпион!
    Може й стане чемпіоном, але не оце гіуно підробка, проти якого завтра Динамо гратиме.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.09.2021 22:07
    +1
    Жень. Пусть пишет. Они сейчас бояться что их клуб будет и дальше терять очки, а наш набирать.
    Вот и на фоне форума показывают зубы. Чемпион будет играть на победу. А вот они .....
    Ссылка
    grifon.
    online
    grifon., 10.09.2021 21:57
    +4
    ми хочаб не були банкротами, як деїкі
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 10.09.2021 21:44
    +4
    Интересно... Какой будет состав у ДК...?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.09.2021 21:43 (изменен)
    +11
    Face Control, 10.09.2021 21:28
    Удачи Металлисту с автобусниками.
    Олег, ты сейчас не ту грядку решил вспахать . Переживай лучше за матч Шахтер-Днепр. Дно для вас еще не пробито, есть куда падать
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 10.09.2021 21:43
    -9
    Динамо - действующий чемпион, Металлист - будущий чемпион!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 10.09.2021 21:42
    -12
    maverik, 10.09.2021 21:38
    Ни удача ,ни всевышний,ничего не поможет даже и не надейся,единственное это достойно выглядеть на фоне действующего и будущего чемпиона.
    Верно! Металлист - чемпион!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    Женя Матийчук, 10.09.2021 21:41
    +2
    это не металист
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 10.09.2021 21:41
    -7
    таааа... без Буяльского у Динамо шансов вообще нет.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.09.2021 21:40
    +4
    Самое главное что Мірча Луческу будет
    С возвращением
    Ссылка
    maverik
    online
    maverik, 10.09.2021 21:38
    +4
    Face Control, 10.09.2021 21:28
    Удачи Металлисту с автобусниками.
    Ни удача ,ни всевышний,ничего не поможет даже и не надейся,единственное это достойно выглядеть на фоне действующего и будущего чемпиона.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 10.09.2021 21:35
    +13
    Face Control, 10.09.2021 21:28
    Удачи Металлисту с автобусниками.
    С автобусниками завтра Днепр играет . Вот ему удачи !
    Ссылка
    grifon.
    online
    grifon., 10.09.2021 21:30
    +8
    фейся, а ти вже вивчила з якого клубу Тимчик?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 10.09.2021 21:28
    -19
    Удачи Металлисту с автобусниками.
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 10.09.2021 21:26
    -5
    ну ладно ладно, буяльский травмирован, теперь верю.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 10.09.2021 21:25
    +7
    Леднев в старте скорее всего будет
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