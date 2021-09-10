Без Шапаренко и Буяльского. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925

Киевское «Динамо» прибыло в Харьков на матч 7-го тура УПЛ с «Металлистом-1925», который пройдет 11 сентября в 17.00.
Главный тренер Мирча Луческу взял на игру 21 футболиста.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет
Защитники: Тымчик, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Забарный, Сирота
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев
Нападающие: Супряга, Шкурин
Отметим, что в заявку не попал дисквалифицированный Николай Шапаренко, а также Эрик Рамирес, который находится в расположении сборной Венесуэлы. В лазарете команды находятся Виталий Буяльский, Артем Беседин и Владислав Кулач. Причины отсутствия Дениса Антюха неизвестны.
Источник — ФК Динамо Киев
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Нападники: Супряга, Шкурін
Вот и на фоне форума показывают зубы. Чемпион будет играть на победу. А вот они .....
Вот и на фоне форума показывают зубы. Чемпион будет играть на победу. А вот они .....
Вот и на фоне форума показывают зубы. Чемпион будет играть на победу. А вот они .....
С возвращением
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