Без Шапаренко и Буяльского. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925

Киевское «Динамо» прибыло в Харьков на матч 7-го тура УПЛ с «Металлистом-1925», который пройдет 11 сентября в 17.00.



Главный тренер Мирча Луческу взял на игру 21 футболиста.



Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет



Защитники: Тымчик, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Забарный, Сирота



Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев



Нападающие: Супряга, Шкурин



Отметим, что в заявку не попал дисквалифицированный Николай Шапаренко, а также Эрик Рамирес, который находится в расположении сборной Венесуэлы. В лазарете команды находятся Виталий Буяльский, Артем Беседин и Владислав Кулач. Причины отсутствия Дениса Антюха неизвестны.