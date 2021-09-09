Шапаренко не сыграет с Металлистом 1925

У полузащитника киевского «Динамо» перебор желтых карточек

  • 09.09.2021 17:22
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Шапаренко не сыграет с Металлистом 1925
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

В ближайшую субботу в Харькове состоится матч 7-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» встретится на выезде с командой «Металлист 1925».

В этой встрече Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Николая Шапаренко, для которого предупреждение, полученное в матче прошлого тура с «Колосом», стало четвертым в сезоне и автоматически означает пропуск ближайшего матча.

Игроков под угрозой дисквалификации в составе киевлян нет. Еще два центральных полузащитника, Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский, имеют в своем пассиве по два предупреждения.

Что касается харьковчан, в их составе нет ни дисквалифицированных игроков, ни игроков под угрозой дисквалификации на следующий матч.

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Источник — ФК Динамо Киев

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