Форвард Динамо Эрик Рамирес получил вызов в сборную Венесуэлы

Венесуэльский форвард киевского Динамо Эрик Рамирес вызван в свою национальную команду для подготовки к предстоящим матчам, которые состоятся в сентябре.

Главный тренер сборной Венесуэлы Жозе Пезейру огласил список футболистов, которые проведут сбор в составе «Ла Винотинто».

Сборная Венесуэлы проведет два поединка. Это будут отборочные матчи к чемпионату мира 2022 против Аргентины (2 сентября дома) и Парагвая (7 сентября в гостях). В предварительный список, который насчитывает 36 игроков, выступающих в иностранных клубах, вошел и динамовец Эрик Рамирес.

На счету 22-летнего Эрика – 1 матч в составе сборной Венесуэлы. Он дебютировал за нее 13 октября 2020 года, выйдя на замену на 89-й минуте в матче квалификации чемпионата мира 2022 против Парагвая.