Форвард Динамо Эрик Рамирес получил вызов в сборную Венесуэлы

Главный тренер сборной Венесуэлы Жозе Пезейру огласил список футболистов

  • 19.08.2021 00:52
  • 111 просмотров
  • 1 комментарий
Форвард Динамо Эрик Рамирес получил вызов в сборную Венесуэлы
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Венесуэльский форвард киевского Динамо Эрик Рамирес вызван в свою национальную команду для подготовки к предстоящим матчам, которые состоятся в сентябре.

Главный тренер сборной Венесуэлы Жозе Пезейру огласил список футболистов, которые проведут сбор в составе «Ла Винотинто».

Сборная Венесуэлы проведет два поединка. Это будут отборочные матчи к чемпионату мира 2022 против Аргентины (2 сентября дома) и Парагвая (7 сентября в гостях). В предварительный список, который насчитывает 36 игроков, выступающих в иностранных клубах, вошел и динамовец Эрик Рамирес.

На счету 22-летнего Эрика – 1 матч в составе сборной Венесуэлы. Он дебютировал за нее 13 октября 2020 года, выйдя на замену на 89-й минуте в матче квалификации чемпионата мира 2022 против Парагвая.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 19.08.2021 01:23
    +1
    Гармаш уже нагострив лижі на Венесуела!!!!
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