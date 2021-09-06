У Кулача проблемы с сердцем. Форвард Динамо летал в Германию на процедуру

Футболист киевского клуба сможет приступить к тренировкам через 10 дней

  • 06.09.2021 14:18
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У Кулача проблемы с сердцем. Форвард Динамо летал в Германию на процедуру
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Продолжается неделя матчей национальных сборных, однако уже в ближайшие выходные возобновятся клубные соревнования.

В субботу «Динамо» сыграет в Харькове матч чемпионата против команды «Металлист 1925», после чего будет готовиться к стартовому матчу Лиги чемпионов против «Бенфики».

К ближайшей игре не будет готовиться форвард Владислав Кулач. Как сообщил главный врач «Динамо» Андрей Шморгун, Кулач летал в Германию на малоинвазивную процедуру, направленную на нормализацию ритма сердца. Приблизительно через 10 дней он сможет тренироваться в общей группе.

Несколько игроков сборной Украины уже вернулись в расположение клуба после матчей квалификации на ЧМ-2022. Один из них, Виталий Буяльский, получил повреждение приводящей мышцы бедра и сейчас проходит лечение, работает индивидуально. Остальные игроки вернулись из расположения сборной без повреждений.

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Источник — ФК Динамо Киев

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