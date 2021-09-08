Сборная украинских свободных агентов

Как думаете, на что могла бы замахнуться такая команда, если бы играла, скажем, в УПЛ?

  • 08.09.2021 17:33
  • 2956 просмотров
  • 12 комментариев
Сборная украинских свободных агентов
© Instagram. Артем Милевский

Пауза в клубном футболе на матчи национальных сборных – весьма специфичный период, который некоторые болельщики любят, а другие, наоборот, скучают по более интенсивному расписанию поединков. Игры сборных в начале сентября специфичны еще и тем, что недавно состоялось закрытие трансферного окна, а потому отныне и до начала января клубы имеют возможность усиливаться исключительно свободными агентами.

Детальный анализ ситуации показал, что ныне на рынке немало качественных украинских футболистов, имеющих статус свободного агента. Кто-то из них просто не спешит подыскивать новый клуб, ожидая максимально выгодное предложение, другие находятся в раздумиях по поводу целесообразности продолжения карьеры из-за солидного по футбольным меркам возраста, а кто-то и просто вынужденно оказался без клуба, и теперь не знает, как быстро сумеет его обрести.

Мы предлагаем вам ознакомиться с нашей версией сборной команды, составленной исключительно из украинских свободных агентов, а в комментариях поделиться мнением по поводу того, какое бы место этот условный коллектив мог бы занять в нынешнем розыгрыше УПЛ, если бы гипотетически принимал там участие.

Антон КАНИБОЛОЦКИЙ

Позиция: вратарь
Возраст: 33 года
Последний клуб: «Минай»

В свое время Антон Каниболоцкий был очень перспективным голкипером, по причине чего достаточно регулярно вызывался из «Днепра» в молодежную сборную Украины. По этой же причине на кипера обратили внимание в «Шахтере», где Каниболоцкий провел пять сезонов, став трехкратным чемпионом Украины, но так и не сумев вытеснить из рамки Андрея Пятова. Покинув стан «горняков», Антон успел поиграть в Азербайджане за «Карабах» и в Польше за «Медзь», прежде чем вернулся в Украину и подписал контракт сперва с «Карпатами», а затем – с «Минаем». Именно в стане команды из Закарпатья Каниболоцкий провел минувший сезон, сыграв 7 поединков в УПЛ. С июля Антон без контракта и без клуба, но в свои 33 года, похоже, заканчивать играть не собирается.

Богдан БУТКО

Позиция: правый защитник
Возраст: 30 лет
Последний клуб: «Эрзурумспор» / «Шахтер»

Воспитаннику академии «Шахтера» Богдану Бутко долгое время не удавалось пробиться в первую команду из-за невозможности выиграть конкуренцию у Дарио Срны. По этой причине фулбек на правах аренды поиграл за «Волынь», «Мариуполь» и «Амкар». С приходом на тренерский мостик «горняков» Паулу Фонсеки Богдан начал играть за первую команду «Шахтера», но стабильного качества на поле обеспечить не сумел. Вскоре Бутко оказался сперва на скамейке запасных «горняков», а затем и снова в аренде – в польском «Лехе» и турецком «Эрзурумспоре». Летом нынешнего года Богдан вернулся из Турции в «Шахтер», но его контракт с вице-чемпионом Украины как раз истек, и стороны предпочли не продлевать сотрудничество. С тех пор, несмотря на различные слухи, Бутко все еще пребывает в статусе свободного агента.

Getty Images/Global Images Ukraine

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Позиция: центральный защитник
Возраст: 34 года
Последний клуб: АЕК

Чигринский был топовым украинским защитником в бытность первого этапа выступлений за «Шахтер», что, в частности, позволило ему за 25 миллионов евро перебраться в «Барселону» под крыло Хосепа Гвардиолы. Однако в Испании карьера у Дмитрия не сложилась, а после возвращения в «Шахтер» защитника буквально замучили травмы, оправиться от которых и вновь заиграть на более-менее высоком уровне бек сумел лишь после перехода в «Днепр». Когда у «днепрян» начались проблемы, Чигринский предпочел снова уехать на Запад – на этот раз в Грецию. Там в стане АЕКа украинец в 2018 году выиграл чемпионство, а летом 2021-го не договорился о продлении контракта и ушел восвояси. Мелькали слухи о возможном возвращении Чигринского в УПЛ, равно как и о потенциальном подписании Дмитрием контракта с представителями чемпионатов Кипра или Польши, но пока до конкретики в этом вопросе дело так и не дошло.

Евгений ХАЧЕРИДИ

Позиция: центральный защитник
Возраст: 34 года
Последний клуб: «Динамо» Брест

Еще один топовый в прошлом украинский центральный защитник, который ныне сидит без дела. Евгений Хачериди стал известным и богатым в составе киевского «Динамо», где он провел почти одиннадцать лет карьеры, выиграв два «золота» чемпионатов Украины. Далеко не всегда все в стане «бело-синих» у Хачериди складывалось гладко, но в целом его высокий уровень игры сомнениям не подлежал. Летом 2018 года Хачериди принял решение покинуть «Динамо» и свободным агентом перешел в греческий ПАОК, с которым стал чемпионом и обладателем Кубка этой страны, но спустя год вновь оказался без клуба. Спустя полгода скитаний Евгения приютило брестское «Динамо», но спустя год пути-дороги футболиста и клуба разошлись… Летом нынешнего года Хачериди тренировался с «Десной», но до подписания контракта дело так и не дошло. После этого стало известно, что Евгений отсудил у брестского «Динамо» миллион долларов, и если такие деньги защитнику удастся получить, то неудивительно, что играть за меньшее он особого энтузиазма не проявляет.

Артем СУХОЦКИЙ

Позиция: левый защитник
Возраст: 28 лет
Последний клуб: «Десна»

Воспитанник «Динамо» Артем Сухоцкий проявить себя сумел в рядах «Александрии» и «Зари», причем с последней даже засветился в еврокубках, благодаря чему состоялся его переход в словацкий «Слован» за 600 тысяч евро. За границей Сухоцкий сумел сыграть один неплохой сезон, а затем потерял место в составе и был отдан в аренду в минское «Динамо», а в феврале нынешнего года продан «Десне» за 250 тысяч евро. Что правда, надолго задержаться в Чернигове Артему не удалось: проведя 10 матчей в минувшем розыгрыше УПЛ, он покинул команду и до сих пор подыскивает себе новый коллектив.

Николай МОРОЗЮК

Позиция: правый полузащитник
Возраст: 33 года
Последний клуб: «Ризеспор»

Морозюка, который является воспитанником львовской школы футбола и академии «Динамо», в болельщицкой среде принято недооценивать, однако это футболист весьма пристойного уровня. Да, Николаю не удалось с ходу ворваться в основу «бело-синих», но после ряда аренд, он все-таки обрел клуб, где сумел реализовать свой потенциал – донецкий «Металлург». Вероятно, за эту команду Морозюк продолжал бы выступать и далее, если бы она не оказалась расформирована. Важно отмечать, что именно будучи игроком «Металлурга» Николай дебютировал за национальную сборную Украины, а всего в ее рядах провел 13 поединков. С 2015 по 2019 годы Морозюк играл за «Динамо», но затем решился вновь кардинально изменить вектор своей карьеры, подавшись в турецкий «Ризеспор». Там украинец отыграл последние два с половиной года, а летом нынешнего получил статус свободного агента.

Руслан БАБЕНКО

Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 29 лет
Последний клуб: «Олимпик»

Играть в футбол Руслан Бабенко начинал в «Днепре», причем подавал серьезные надежды, находясь в академии этого клуба. Однако сделать качественный рывок вверх хавбеку долгое время не удавалось, из-за чего «днепряне» начали отдавать Руслана в аренду, а вскоре и вовсе отпустили свободным агентом. В феврале 2016 года Бабенко уехал из Украины, подписав контракт с норвежским клубом «Буде-Глимт», но спустя год вернулся в УПЛ, поиграв сперва за «Зарю», а затем – за «Черноморец». После опять отбыл за рубеж (на этот раз в Польшу), однако в сентябре 2020-го вернулся в «Олимпик», где был важным футболистом команды в минувшем сезоне. Что правда, после случившегося с донецкой командой, как и многие другие футболисты, Бабенко покинул ее ряды, и пока все еще не может подыскать себе новый клуб.

Сергей МЯКУШКО

Позиция: левый полузащитник
Возраст: 28 лет
Последний клуб: «Подбескидзе»

Уроженец Киева и воспитанник «Оболони» Сергей Мякушко также имеет в своем активе выступления за сборную Украины. Свою дебютную и пока единственную игру за «сине-желтых» хавбек провел в 2017 году, когда представлял «Карпаты» и вышел на замену в концовке спарринга против Словакии (2:1). Именно период во львовском клубе – пожалуй, лучший в карьере Сергея к настоящему моменту. После этого, начиная с лета 2019-го, Мякушко выступал исключительно за рубежом – в Испании за низшелиговый «Алькоркон» и в Польше за «Подбескидзе». Летом нынешнего года Мякушко получил статус свободного агента и, как сам футболист рассказывал в интервью Sport.ua, хотел бы вернуться в УПЛ, но достойных предложений, очевидно, пока так и не получил.

Владлен ЮРЧЕНКО

Позиция: центральный атакующий полузащитник
Возраст: 27 лет
Последний клуб: «Заря»

Владлен Юрченко футбольный базис получил в академии «Шахтера», но летом 2014 года изъявил желание перебраться в «Байер», который уплатил «горнякам» за талантливого хавбека 255 тысяч евро. Юрченко мечтал раскрыться в Бундеслиге, но за четыре сезона провел в турнире только 13 матчей и отличился в них 1 забитым мячом. После этого «Байер» не стал продлевать контракт с Юрченко, и тот на какое-то время остался без клуба, а затем перешел в датский «Вайле», где обратил на себя внимание луганской «Зари». С 2019-го по лето нынешнего года Владлен играл за команду Виктора Скрипника, будучи в ней на первых ролях. Однако после завершения контракта не договорился с клубом о его продлении (ходили слухи, что Юрченко предложили договор с уменьшением зарплаты), и по сей день подыскивает себе новое место работы. Были слухи о Турции и Польше, но пока эта информация остается лишь сплетнями из прессы.

Артем МИЛЕВСКИЙ

Позиция: центральный нападающий
Возраст: 36 лет
Последний клуб: «Минай»

Артем Милевский был звездой украинского футбола десять лет назад, но в какой-то момент чересчур увлекся различными «прелестями жизни», из-за которых нередко ссорился с руководством и тренерским штабом «Динамо». В итоге в начале сентября 2013 года Милевский покинул стан «бело-синих», отправившись что-то доказывать себе самому в «Газиантепспор», но и там угодил в неприятную историю с разбитым автомобилем. Затем последовали «Хайдук», «Сплит», «Конкордия», «Тосно», «Динамо» Брест, «Кишварда» и вновь-таки «Динамо» Брест, где Милевский периодично взрывался, но затем опять угасал. В январе нынешнего года Артем после семи с половиной лет разлуки вернулся в украинский футбол, став игроком «Миная», но помочь клубу сохранить прописку в УПЛ не смог. И хотя впоследствии команда из Закарпатья вернулась в элиту отечественного футбола, Милевский остался свободным агентом, но пока, несмотря на различные домыслы, официально о завершении карьеры не оглашал.

Евгений ПАВЛОВ

Позиция: центральный нападающий
Возраст: 30 лет
Последний клуб: «Шахтер» Караганда

В свое время Евгения Павлова эпатажный экс-наставник «Волыни» Виталий Кварцяный называл невероятно перспективным и верил, что форвард сумеет выстроить великолепную карьеру в отечественных грандах и за рубежом. Увы, но к 30 годам Евгений так и не сумел оправдать ожиданий своего экс-наставника, хотя в целом потенциал оказаться отличным таргетменом у него действительно был пристойный. Украинский футбол Павлов покинул достаточно давно – в 2014-м, подавшись сперва в российский «Сокол», а затем играл за «Младост» из Сербии, «Вашаш» из Венгрии, кипрскую «Доксу» и сербский «Радник». Последним клубом Евгения Павлова к нынешнему моменту был карагандинский «Шахтер», где форвард провел три с небольшим месяца, а затем расторг контракт с казахстанцами по взаимному согласию сторон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 08.09.2021 18:15
    0
    Вылет в 1 лигу,а потом во 2
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.09.2021 18:09
    -1
    Primovocatus, 08.09.2021 18:06
    Та ладно. Нашлись бы деньги в эмиратах.
    И команда ВВС (как у Василия Сталина) могла бы спокойно играть в Первой лиге. И на них бы ходили.
    Мб конечно и ходили бы да только не факт шо эти игроки пойдут в первую лигу да еще и за копейки
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 08.09.2021 18:06
    -2
    Alex86 1, 08.09.2021 17:41
    Хм, на что? Да ни на что.
    Сбитых летчиков уже ни куда брать даже не хотят, одни имена остались и то по нашим меркам лишь.
    Та ладно. Нашлись бы деньги в эмиратах.
    И команда ВВС (как у Василия Сталина) могла бы спокойно играть в Первой лиге. И на них бы ходили.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 08.09.2021 18:03
    -2
    Вчера на ТВ показали как Милевский забил 4 мяча Мариуполю и 2 по 2 Спартаку М. Там парочку шикарных голов, как у грандов мировых.
    Ссылка
    jovtengellium
    online
    jovtengellium, 08.09.2021 18:02
    -1
    там би печіночку перевірити,сердечко... половина би відсіялась...
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 08.09.2021 18:02
    -2
    Милевский в с этом списке явно лишний, т.к. речь о действующих футболистах.
    Хач под вопросом.
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 08.09.2021 18:00
    -1
    "Не замахнуться ли нам на Вильяма , нашего, Шекспира ? (с)
    Ссылка
    andriyk2
    andriyk2, 08.09.2021 17:57
    -1
    А кто им зарплату платить будет?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.09.2021 17:47
    +2
    А где какой-то сбитый летчик тренер всего этого шапито, ну скажем миха какой или виват король?
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
    kum_Poltava_, 08.09.2021 17:42
    0
    Lesovij7, 08.09.2021 17:39
    Столько хороших игроков, такая команда бы боролась за бронзу
    Одним складом, довго б не протянули ;) .
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.09.2021 17:41
    -1
    Хм, на что? Да ни на что.
    Сбитых летчиков уже ни куда брать даже не хотят, одни имена остались и то по нашим меркам лишь.
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 08.09.2021 17:39
    -2
    Столько хороших игроков, такая команда бы боролась за бронзу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности