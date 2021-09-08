Сборная украинских свободных агентов

Пауза в клубном футболе на матчи национальных сборных – весьма специфичный период, который некоторые болельщики любят, а другие, наоборот, скучают по более интенсивному расписанию поединков. Игры сборных в начале сентября специфичны еще и тем, что недавно состоялось закрытие трансферного окна, а потому отныне и до начала января клубы имеют возможность усиливаться исключительно свободными агентами.

Детальный анализ ситуации показал, что ныне на рынке немало качественных украинских футболистов, имеющих статус свободного агента. Кто-то из них просто не спешит подыскивать новый клуб, ожидая максимально выгодное предложение, другие находятся в раздумиях по поводу целесообразности продолжения карьеры из-за солидного по футбольным меркам возраста, а кто-то и просто вынужденно оказался без клуба, и теперь не знает, как быстро сумеет его обрести.

Мы предлагаем вам ознакомиться с нашей версией сборной команды, составленной исключительно из украинских свободных агентов, а в комментариях поделиться мнением по поводу того, какое бы место этот условный коллектив мог бы занять в нынешнем розыгрыше УПЛ, если бы гипотетически принимал там участие.

Антон КАНИБОЛОЦКИЙ

Позиция: вратарь

Возраст: 33 года

Последний клуб: «Минай»

В свое время Антон Каниболоцкий был очень перспективным голкипером, по причине чего достаточно регулярно вызывался из «Днепра» в молодежную сборную Украины. По этой же причине на кипера обратили внимание в «Шахтере», где Каниболоцкий провел пять сезонов, став трехкратным чемпионом Украины, но так и не сумев вытеснить из рамки Андрея Пятова. Покинув стан «горняков», Антон успел поиграть в Азербайджане за «Карабах» и в Польше за «Медзь», прежде чем вернулся в Украину и подписал контракт сперва с «Карпатами», а затем – с «Минаем». Именно в стане команды из Закарпатья Каниболоцкий провел минувший сезон, сыграв 7 поединков в УПЛ. С июля Антон без контракта и без клуба, но в свои 33 года, похоже, заканчивать играть не собирается.

Богдан БУТКО

Позиция: правый защитник

Возраст: 30 лет

Последний клуб: «Эрзурумспор» / «Шахтер»

Воспитаннику академии «Шахтера» Богдану Бутко долгое время не удавалось пробиться в первую команду из-за невозможности выиграть конкуренцию у Дарио Срны. По этой причине фулбек на правах аренды поиграл за «Волынь», «Мариуполь» и «Амкар». С приходом на тренерский мостик «горняков» Паулу Фонсеки Богдан начал играть за первую команду «Шахтера», но стабильного качества на поле обеспечить не сумел. Вскоре Бутко оказался сперва на скамейке запасных «горняков», а затем и снова в аренде – в польском «Лехе» и турецком «Эрзурумспоре». Летом нынешнего года Богдан вернулся из Турции в «Шахтер», но его контракт с вице-чемпионом Украины как раз истек, и стороны предпочли не продлевать сотрудничество. С тех пор, несмотря на различные слухи, Бутко все еще пребывает в статусе свободного агента.

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Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Позиция: центральный защитник

Возраст: 34 года

Последний клуб: АЕК

Чигринский был топовым украинским защитником в бытность первого этапа выступлений за «Шахтер», что, в частности, позволило ему за 25 миллионов евро перебраться в «Барселону» под крыло Хосепа Гвардиолы. Однако в Испании карьера у Дмитрия не сложилась, а после возвращения в «Шахтер» защитника буквально замучили травмы, оправиться от которых и вновь заиграть на более-менее высоком уровне бек сумел лишь после перехода в «Днепр». Когда у «днепрян» начались проблемы, Чигринский предпочел снова уехать на Запад – на этот раз в Грецию. Там в стане АЕКа украинец в 2018 году выиграл чемпионство, а летом 2021-го не договорился о продлении контракта и ушел восвояси. Мелькали слухи о возможном возвращении Чигринского в УПЛ, равно как и о потенциальном подписании Дмитрием контракта с представителями чемпионатов Кипра или Польши, но пока до конкретики в этом вопросе дело так и не дошло.

Евгений ХАЧЕРИДИ

Позиция: центральный защитник

Возраст: 34 года

Последний клуб: «Динамо» Брест

Еще один топовый в прошлом украинский центральный защитник, который ныне сидит без дела. Евгений Хачериди стал известным и богатым в составе киевского «Динамо», где он провел почти одиннадцать лет карьеры, выиграв два «золота» чемпионатов Украины. Далеко не всегда все в стане «бело-синих» у Хачериди складывалось гладко, но в целом его высокий уровень игры сомнениям не подлежал. Летом 2018 года Хачериди принял решение покинуть «Динамо» и свободным агентом перешел в греческий ПАОК, с которым стал чемпионом и обладателем Кубка этой страны, но спустя год вновь оказался без клуба. Спустя полгода скитаний Евгения приютило брестское «Динамо», но спустя год пути-дороги футболиста и клуба разошлись… Летом нынешнего года Хачериди тренировался с «Десной», но до подписания контракта дело так и не дошло. После этого стало известно, что Евгений отсудил у брестского «Динамо» миллион долларов, и если такие деньги защитнику удастся получить, то неудивительно, что играть за меньшее он особого энтузиазма не проявляет.

Артем СУХОЦКИЙ

Позиция: левый защитник

Возраст: 28 лет

Последний клуб: «Десна»

Воспитанник «Динамо» Артем Сухоцкий проявить себя сумел в рядах «Александрии» и «Зари», причем с последней даже засветился в еврокубках, благодаря чему состоялся его переход в словацкий «Слован» за 600 тысяч евро. За границей Сухоцкий сумел сыграть один неплохой сезон, а затем потерял место в составе и был отдан в аренду в минское «Динамо», а в феврале нынешнего года продан «Десне» за 250 тысяч евро. Что правда, надолго задержаться в Чернигове Артему не удалось: проведя 10 матчей в минувшем розыгрыше УПЛ, он покинул команду и до сих пор подыскивает себе новый коллектив.

Николай МОРОЗЮК

Позиция: правый полузащитник

Возраст: 33 года

Последний клуб: «Ризеспор»

Морозюка, который является воспитанником львовской школы футбола и академии «Динамо», в болельщицкой среде принято недооценивать, однако это футболист весьма пристойного уровня. Да, Николаю не удалось с ходу ворваться в основу «бело-синих», но после ряда аренд, он все-таки обрел клуб, где сумел реализовать свой потенциал – донецкий «Металлург». Вероятно, за эту команду Морозюк продолжал бы выступать и далее, если бы она не оказалась расформирована. Важно отмечать, что именно будучи игроком «Металлурга» Николай дебютировал за национальную сборную Украины, а всего в ее рядах провел 13 поединков. С 2015 по 2019 годы Морозюк играл за «Динамо», но затем решился вновь кардинально изменить вектор своей карьеры, подавшись в турецкий «Ризеспор». Там украинец отыграл последние два с половиной года, а летом нынешнего получил статус свободного агента.

Руслан БАБЕНКО

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 29 лет

Последний клуб: «Олимпик»

Играть в футбол Руслан Бабенко начинал в «Днепре», причем подавал серьезные надежды, находясь в академии этого клуба. Однако сделать качественный рывок вверх хавбеку долгое время не удавалось, из-за чего «днепряне» начали отдавать Руслана в аренду, а вскоре и вовсе отпустили свободным агентом. В феврале 2016 года Бабенко уехал из Украины, подписав контракт с норвежским клубом «Буде-Глимт», но спустя год вернулся в УПЛ, поиграв сперва за «Зарю», а затем – за «Черноморец». После опять отбыл за рубеж (на этот раз в Польшу), однако в сентябре 2020-го вернулся в «Олимпик», где был важным футболистом команды в минувшем сезоне. Что правда, после случившегося с донецкой командой, как и многие другие футболисты, Бабенко покинул ее ряды, и пока все еще не может подыскать себе новый клуб.

Сергей МЯКУШКО

Позиция: левый полузащитник

Возраст: 28 лет

Последний клуб: «Подбескидзе»

Уроженец Киева и воспитанник «Оболони» Сергей Мякушко также имеет в своем активе выступления за сборную Украины. Свою дебютную и пока единственную игру за «сине-желтых» хавбек провел в 2017 году, когда представлял «Карпаты» и вышел на замену в концовке спарринга против Словакии (2:1). Именно период во львовском клубе – пожалуй, лучший в карьере Сергея к настоящему моменту. После этого, начиная с лета 2019-го, Мякушко выступал исключительно за рубежом – в Испании за низшелиговый «Алькоркон» и в Польше за «Подбескидзе». Летом нынешнего года Мякушко получил статус свободного агента и, как сам футболист рассказывал в интервью Sport.ua, хотел бы вернуться в УПЛ, но достойных предложений, очевидно, пока так и не получил.

Владлен ЮРЧЕНКО

Позиция: центральный атакующий полузащитник

Возраст: 27 лет

Последний клуб: «Заря»

Владлен Юрченко футбольный базис получил в академии «Шахтера», но летом 2014 года изъявил желание перебраться в «Байер», который уплатил «горнякам» за талантливого хавбека 255 тысяч евро. Юрченко мечтал раскрыться в Бундеслиге, но за четыре сезона провел в турнире только 13 матчей и отличился в них 1 забитым мячом. После этого «Байер» не стал продлевать контракт с Юрченко, и тот на какое-то время остался без клуба, а затем перешел в датский «Вайле», где обратил на себя внимание луганской «Зари». С 2019-го по лето нынешнего года Владлен играл за команду Виктора Скрипника, будучи в ней на первых ролях. Однако после завершения контракта не договорился с клубом о его продлении (ходили слухи, что Юрченко предложили договор с уменьшением зарплаты), и по сей день подыскивает себе новое место работы. Были слухи о Турции и Польше, но пока эта информация остается лишь сплетнями из прессы.

Артем МИЛЕВСКИЙ

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 36 лет

Последний клуб: «Минай»

Артем Милевский был звездой украинского футбола десять лет назад, но в какой-то момент чересчур увлекся различными «прелестями жизни», из-за которых нередко ссорился с руководством и тренерским штабом «Динамо». В итоге в начале сентября 2013 года Милевский покинул стан «бело-синих», отправившись что-то доказывать себе самому в «Газиантепспор», но и там угодил в неприятную историю с разбитым автомобилем. Затем последовали «Хайдук», «Сплит», «Конкордия», «Тосно», «Динамо» Брест, «Кишварда» и вновь-таки «Динамо» Брест, где Милевский периодично взрывался, но затем опять угасал. В январе нынешнего года Артем после семи с половиной лет разлуки вернулся в украинский футбол, став игроком «Миная», но помочь клубу сохранить прописку в УПЛ не смог. И хотя впоследствии команда из Закарпатья вернулась в элиту отечественного футбола, Милевский остался свободным агентом, но пока, несмотря на различные домыслы, официально о завершении карьеры не оглашал.

Евгений ПАВЛОВ

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 30 лет

Последний клуб: «Шахтер» Караганда

В свое время Евгения Павлова эпатажный экс-наставник «Волыни» Виталий Кварцяный называл невероятно перспективным и верил, что форвард сумеет выстроить великолепную карьеру в отечественных грандах и за рубежом. Увы, но к 30 годам Евгений так и не сумел оправдать ожиданий своего экс-наставника, хотя в целом потенциал оказаться отличным таргетменом у него действительно был пристойный. Украинский футбол Павлов покинул достаточно давно – в 2014-м, подавшись сперва в российский «Сокол», а затем играл за «Младост» из Сербии, «Вашаш» из Венгрии, кипрскую «Доксу» и сербский «Радник». Последним клубом Евгения Павлова к нынешнему моменту был карагандинский «Шахтер», где форвард провел три с небольшим месяца, а затем расторг контракт с казахстанцами по взаимному согласию сторон.