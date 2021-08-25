Дело на миллион. ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому Динамо

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Евгения Хачериди к ФК «Динамо Брест».



Сообщается, что белорусский клуб должен будет компенсировать украинскому футболисту ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. Точная сумма иска неизвестна, однако СМИ и футбольные функционеры ранее озвучивали цифру в миллион долларов.



Отметим, что в начале 2021 года Хачериди в одностороннем порядке расторг контракт с ФК «Динамо Брест» из-за нарушения клубом контрактных обязательств. Представитель футболиста рассказывал в интервью, что речь шла о задержках по выплатам, предусмотренным условиями соглашения.

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