Дело на миллион. ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому Динамо

Клуб должен будет компенсировать игроку ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий

  • 25.08.2021 21:10
  • 3168 просмотров
  • 3 комментария
Дело на миллион. ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому Динамо
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Евгения Хачериди к ФК «Динамо Брест».
 
Сообщается, что белорусский клуб должен будет компенсировать украинскому футболисту ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. Точная сумма иска неизвестна, однако СМИ и футбольные функционеры ранее озвучивали цифру в миллион долларов.
 
Отметим, что в начале 2021 года Хачериди в одностороннем порядке расторг контракт с ФК «Динамо Брест» из-за нарушения клубом контрактных обязательств. Представитель футболиста рассказывал в интервью, что речь шла о задержках по выплатам, предусмотренным условиями соглашения.

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Источник — Instagram

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 25.08.2021 21:39
    0
    hanter83, 25.08.2021 21:11
    Кстати я и забыл за него,а где Жека сейчас????
    Выезжает из Чернигова
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 25.08.2021 21:11
    0
    Кстати я и забыл за него,а где Жека сейчас????
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
    Юрий Щербань, 25.08.2021 21:11
    +1
    да он миллионер теперь зачем ему десна с зарплатой несколько тысяч гривень
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