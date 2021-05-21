Иск на миллион. Хачериди намерен судиться с Динамо Брест в Лозанне

Бывший клуб Евгения Хачериди, белорусский «Динамо Брест», до сих пор не выплатил компенсацию экс-защитнику сборной Украины за досрочное расторжение контракта. Речь идет о сумме в один миллион долларов.

Соглашение с «Динамо Брест» у Хачериди действовало до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье контракт с футболистом был расторгнут досрочно после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета.

Предыдущий владелец Александр Зайцев покинул коллектив, и «Динамо Брест» официально перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.

При этом долги по зарплате Хачериди клуб закрыл, иначе команда просто не получила бы лицензию на участие в национальном чемпионате. Сторона украинского футболиста настаивает на выплате компенсации.

Если новое руководство «Динамо Брест» откажется выполнять эти условия, дело будет рассматриваться в суде, вплоть до подачи документов в CAS.

В минувшем сезоне в чемпионате Беларуси Хачериди сыграл 20 матчей в составе «Динамо Брест».

Ранее сообщалось, что Хачериди тренируется со сборной Украины среди ветеранов.