Иск на миллион. Хачериди намерен судиться с Динамо Брест в Лозанне

Украинский защитник хочет получить компенсацию за расторжение контракта

  • 21.05.2021 01:59
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Иск на миллион. Хачериди намерен судиться с Динамо Брест в Лозанне
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Бывший клуб Евгения Хачериди, белорусский «Динамо Брест», до сих пор не выплатил компенсацию экс-защитнику сборной Украины за досрочное расторжение контракта. Речь идет о сумме в один миллион долларов.

Соглашение с «Динамо Брест» у Хачериди действовало до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье контракт с футболистом был расторгнут досрочно после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета.

Предыдущий владелец Александр Зайцев покинул коллектив, и «Динамо Брест» официально перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.

При этом долги по зарплате Хачериди клуб закрыл, иначе команда просто не получила бы лицензию на участие в национальном чемпионате. Сторона украинского футболиста настаивает на выплате компенсации.

Если новое руководство «Динамо Брест» откажется выполнять эти условия, дело будет рассматриваться в суде, вплоть до подачи документов в CAS.

В минувшем сезоне в чемпионате Беларуси Хачериди сыграл 20 матчей в составе «Динамо Брест».

Ранее сообщалось, что Хачериди тренируется со сборной Украины среди ветеранов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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