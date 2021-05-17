ФОТО. Хачериди тренируется со сборной Украины среди ветеранов

33-летний украинский центральный защитник Евгений Хачериди, ныне находящийся в статусе свободного агента, поддерживает форму вместе со сборной Украины среди ветеранов.
Также к команде присоединился экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич.
Последним клубом Хачериди был «Динамо-Брест», цвета которого он защищал в 2020 году.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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