ФОТО. Хачериди тренируется со сборной Украины среди ветеранов

Украинский защитник поддерживает спортивную форму

  • 17.05.2021 23:14
  • 1518 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Хачериди тренируется со сборной Украины среди ветеранов
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний украинский центральный защитник Евгений Хачериди, ныне находящийся в статусе свободного агента, поддерживает форму вместе со сборной Украины среди ветеранов.

Также к команде присоединился экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич.

Последним клубом Хачериди был «Динамо-Брест», цвета которого он защищал в 2020 году.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.05.2021 00:17
    +1
    Пару лет Хачериди может еще спокойно отыграть. Добротный центральный защитник.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.05.2021 23:56
    -1
    О, я про него и забыл!!! Ждет приглашения в Реал???
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.05.2021 23:35
    0
    алиев туда даже не попадает)))
    Ссылка
    Игорь Полищук
    online
      Игорь Полищук, 17.05.2021 23:35
    0
    А кто все эти люди на фото?
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 17.05.2021 23:29
    0
    Ось і визначилися, блукаючі. Тепер два тренери між собою розберуться.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.05.2021 23:22
    +1
    Белорус Хацкевич, узбек Шацких... автор уверен, что это сборная Украины?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.05.2021 00:17
    +1
    Пару лет Хачериди может еще спокойно отыграть. Добротный центральный защитник.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.05.2021 23:22
    +1
    Белорус Хацкевич, узбек Шацких... автор уверен, что это сборная Украины?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.05.2021 23:35
    0
    алиев туда даже не попадает)))
    Ссылка
    Игорь Полищук
    online
      Игорь Полищук, 17.05.2021 23:35
    0
    А кто все эти люди на фото?
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 17.05.2021 23:29
    0
    Ось і визначилися, блукаючі. Тепер два тренери між собою розберуться.
    Ссылка
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