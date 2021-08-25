Контракта не будет. Хачериди покинул Десну

Защитник больше не тренируется с черниговским клубом

  • 25.08.2021 19:54
  • 1986 просмотров
  • 6 комментариев
Контракта не будет. Хачериди покинул Десну
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Евгений Хачериди покинул «Десну», с которой тренировался в последние несколько недель. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Стороны рассматривали возможность подписания контракта, однако в итоге так и не смогли договориться. При чем, Хачериди покинул расположение команды по своей инициативе.

Напомним, Хачериди находится без клуба уже 9 месяцев. Пока что не известно, будет ли игрок продолжать поиски нового места работы для себя.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 20:13
    0
    OKs100, 25.08.2021 20:05
    Наверно предложили ему смешные 300-400 тысяч долларов в год. Кто в своём уме согласится за такие копейки буцать мячик?
    Да на эти деньги он бы купил базар в Мелитополе.
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 20:12
    0
    Кишка тонка.
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    cucumber
    online
    cucumber, 25.08.2021 20:09
    +1
    даже где то немного жаль хачериди
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    OKs100
    OKs100, 25.08.2021 20:05
    +1
    Наверно предложили ему смешные 300-400 тысяч долларов в год. Кто в своём уме согласится за такие копейки буцать мячик?
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 25.08.2021 20:02
    +3
    Не то пальто - деньжат дали в 10-20 раз меньше требуемого!!! Ждёт Жека предложений от Реала и ПСЖ.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 25.08.2021 19:55
    +2
    Да Жека и в Беларуси был уже всьо....а там чемп днищенский
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