Контракта не будет. Хачериди покинул Десну

Евгений Хачериди покинул «Десну», с которой тренировался в последние несколько недель. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Стороны рассматривали возможность подписания контракта, однако в итоге так и не смогли договориться. При чем, Хачериди покинул расположение команды по своей инициативе.

Напомним, Хачериди находится без клуба уже 9 месяцев. Пока что не известно, будет ли игрок продолжать поиски нового места работы для себя.