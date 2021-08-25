Контракта не будет. Хачериди покинул Десну

Евгений Хачериди покинул «Десну», с которой тренировался в последние несколько недель. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.
Стороны рассматривали возможность подписания контракта, однако в итоге так и не смогли договориться. При чем, Хачериди покинул расположение команды по своей инициативе.
Напомним, Хачериди находится без клуба уже 9 месяцев. Пока что не известно, будет ли игрок продолжать поиски нового места работы для себя.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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