Евгений ХАЧЕРИДИ: «Пока что просто тренируюсь с Десной»

Украинский защитник – о своем будущем

  • 05.08.2021 12:23
  • 1230 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Пока что просто тренируюсь с Десной»
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию о возможном переходе в черниговскую «Десну»:

- Это неправда, что я перехожу в «Десну». Пока что просто тренируюсь с командой.

- С Рябоконем общались по поводу вашего возможного сотрудничества?
- Подождите, я нахожусь в «Десне» первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что тут происходит.

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Щербина
    online
      Сергей Щербина, 05.08.2021 13:37
    0
    Как говорил Суркис, Хачереди один из лучших защитников в Европе.
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 05.08.2021 12:32
    0
    если в башке мусор то это не излечимо и до добра не доводит
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