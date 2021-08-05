Евгений ХАЧЕРИДИ: «Пока что просто тренируюсь с Десной»

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию о возможном переходе в черниговскую «Десну»:

- Это неправда, что я перехожу в «Десну». Пока что просто тренируюсь с командой.

- С Рябоконем общались по поводу вашего возможного сотрудничества?

- Подождите, я нахожусь в «Десне» первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что тут происходит.