Евгений ХАЧЕРИДИ: «Пока что просто тренируюсь с Десной»

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал информацию о возможном переходе в черниговскую «Десну»:
- Это неправда, что я перехожу в «Десну». Пока что просто тренируюсь с командой.
- С Рябоконем общались по поводу вашего возможного сотрудничества?
- Подождите, я нахожусь в «Десне» первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что тут происходит.
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Источник — Footboom
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