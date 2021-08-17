Десна подтвердила готовность подписать Хачериди

Президент «Десны» Владимир Левин подтвердил информацию о том, что защитник Евгений Хачериди может подписать контракт с клубом.

«Да, сейчас Хачериди тренируется с нами и показывает достаточно неплохой уровень. Учитывая, что нам нужен игрок в центр защиты, есть вероятность что Евгений станет нашим игроком».

«По состоянию на сегодня на контракте у нас находится около 30 игроков. Больших изменений точно не будет – ключевые позиции мы фактически уже закрыли, поэтому, вероятно, будет точечное усиление. Центральный защитник, фланговый и один-два креативных игроков», - сказал Левин.