МЯКУШКО: «Соскучился за УПЛ. Вариант с Россией даже не рассматриваю»

Украинский полузащитник Сергей Мякушко после «Динамо», «Говерлы», «Ворсклы» и «Карпат» два сезона провел заграницей, а нынешнее межсезонье проводит в родном Киеве. Мы узнали у Сергея о том, как проходит для него лето 2021:

Сергей, после львовских «Карпат» у тебя был заграничный этап - испанский «Алькоркон» и польский «Подбескидзе», как можешь оценить этот этап?

Мне было интересно. Познакомился с новой культурой. Выучил другие языки. Добросовестно относился к работе, но были трудности с адаптацией, были моменты связанные с языковым барьером. Вначале было тяжело понимать установки тренера и их выполнять. И в этом плане было сложновато. Был интересен этот новый опыт, но в футбольном плане позитива мне это не добавило – не очень много играл. Наверное, не сложилось у меня в этих странах, поэтому, возможно стоит вернуться в Украину уже.

Какие различия у испанского, польского и украинского футбола?

Польский футбол, в принципе, с украинским похожи. Много борьбы на поле, да и уровень команд, и все что касается подготовки, очень похожи. В Испании очень много тактики, все футболисты очень хорошо подготовлены к взрослому футболу ещё с детских школ. Поэтому они очень быстро схватывают тактические указания тренера. И у меня вот с этим были трудности, как раз из-за языкового барьера не сразу получалось схватывать установки тренера и выполнять их. На это требовалось время и силы – я старался, конечно, но было сложновато.

Чем сейчас занимаешься в это межсезонье?

Сейчас в это межсезонье я в Киеве, тренируюсь в тренажёрке, бегаю, выполняю упражнения, статику. Подкачаю ноги, верхнеплечевое. Играю в теннис, провожу время с семьёй, встречаюсь с друзьями. Когда был в Польше, то мне не хватало этого общения. Отдыхаю душой, но стараюсь не запускать свой организм и держать его в тонусе. Тренировки каждый день, слежу за собой.

Как тебе выступление сборной Украины на Евро-2020?

Сборная побила рекорд выступлений на чемпионатах Европы, поэтому нельзя сказать, что плохо там, где бьются рекорды. Можем только похвалить, поддержать. Приятно, что дошли до четвертьфинала и было интересно наблюдать за ними. Тем более, это был праздник для Украины, и я уверен, что у этой сборной большое будущее. Только благодарность за тот футбол, который показывали.

Ты был на эфирах украинских футбольных проектов, как тебе такой опыт?

Да был на эфирах – это интересный опыт, интересно пообщаться с умными людьми, обсудить футбол, родную профессию. И я заметил – люди, которые работают на футбольных проектах, хорошо знают футбольную энциклопедию, и хорошо знают историю футбола. И чтобы там выступать, общаться, нужно хорошо знать историю, хронологию. А в целом – я хорошо провел там время, было интересно – я благодарен ребятам за приглашение, и с удовольствием ещё бы поучаствовал.

Была информация, что у тебя были предложения из России. Правда ли?

Да, мне мой агент говорил, что есть такие приглашения. Но, как я раньше сказал, хочется уже вернуться в Украину. Соскучился за всем здесь, а заграницей у меня не очень получается, поэтому вариант с Россией я даже не рассматриваю.

Какие сейчас у тебя приоритеты? Где планируешь продолжить карьеру?

Приоритет – там, где будет интересная команда, там, где тренер будет на меня рассчитывать и доверять, что для меня очень важно. И всё-таки Украина. Соскучился уже за нашими стадионами, за украинским футболом, за всей этой атмосферой. Мне всегда нравилось играть в чемпионате Украины, поэтому с удовольствием бы вернулся в украинский чемпионат.