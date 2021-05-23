Шахтер из Караганды расстался с украинским форвардом

Евгений Павлов покинул казахстанский клуб

  • 23.05.2021 17:12
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Шахтер из Караганды расстался с украинским форвардом
© ФК Шахтер Караганда. Евгений Павлов

«Шахтер» из Караганды и 30-летний украинский нападающий Евгений Павлов расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.

Павлов перешел в «Шахтер» в феврале текущего года в качестве свободного агента. Всего украинец провел за казахстанскую команду 9 матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч.

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Источник — ФК Шахтер Караганда

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