Шахтер из Караганды расстался с украинским форвардом

«Шахтер» из Караганды и 30-летний украинский нападающий Евгений Павлов расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.

Павлов перешел в «Шахтер» в феврале текущего года в качестве свободного агента. Всего украинец провел за казахстанскую команду 9 матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч.