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Армения U21
07.09.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Армения U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 сентября в 19:00 отборочный поединок к Евро-2023 U-21

  • 07.09.2021 06:59
  • 42 просмотра
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Украина U-21 – Армения U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ. Руслан Ротань

Во вторник, 7 сентября, состоится отборочный поединок к Евро-2023 U-21, в котором будут играть сборные Украины и Армении. Игра состоится в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 19:00.

Недавно подопечные Руслана Ротаня победили на выезде Сербию со счетом 1:0, голом отметился игрок «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив. Сборная Армении успела провести два матча – сначала уступила команде Фарерских островов (0:2) на выезде, а затем с тем же счетом отомстила дома островитянам.

Украина U-21 – Армения U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая видеотрансляция матча будет проведена на телеканале Футбол 1.

📺 Видеотрансляция

Турнирная таблица группы H

Сенсация! Футбольный карлик сделал ничью с Францией в группе Украины

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Источник — Sport.ua

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