Во вторник, 7 сентября, состоится отборочный поединок к Евро-2023 U-21, в котором будут играть сборные Украины и Армении. Игра состоится в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 19:00.
Недавно подопечные Руслана Ротаня победили на выезде Сербию со счетом 1:0, голом отметился игрок «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив. Сборная Армении успела провести два матча – сначала уступила команде Фарерских островов (0:2) на выезде, а затем с тем же счетом отомстила дома островитянам.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина U-21 – Армения U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямая видеотрансляция матча будет проведена на телеканале Футбол 1.
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Источник — Sport.ua
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